TP. Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 620m³ đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27/10, các lực lượng tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 27/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B. Để phục vụ hoạt động đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Riêng trong ngày 27/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/10, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật. Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B nhằm phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 27/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B

Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Sau khi hoàn thành đợt tìm kiếm đầu tiên, công tác quy tập tiếp tục được triển khai từ ngày 15/10, tập trung tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 813 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể được phát hiện tại cả Khu A và Khu B, trong đó Khu A có 2 vị trí, Khu B có 6 vị trí.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 846 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Kết quả trên là tổng hợp quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai từ ngày 23/6 đến nay, với sự tham gia của các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố và các đơn vị phối hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, phương tiện được huy động để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực được xác định.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B tiếp tục được triển khai. Các lực lượng duy trì hoạt động tìm kiếm, mở rộng phạm vi rà soát, đồng thời bảo đảm phương tiện phục vụ quá trình đào, vận chuyển đất. Nhiệm vụ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.