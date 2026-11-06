TP Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan kinh doanh vận tải

Cụ thể, từ ngày 15-12-2025 đến 3-11-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Trong đó, xe kinh doanh vận tải hành khách có hơn 18.700 trường hợp vi phạm; xe kinh doanh vận tải hàng hóa có hơn 43.800 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm, chở hàng quá khổ, quá tải, để vật liệu rơi vãi trên đường, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Xe container hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: QUANG PHƯƠNG

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc kiểm soát hoạt động của nhóm xe kinh doanh vận tải không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm của người điều khiển mà còn hướng đến nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện trong quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi phương tiện lưu thông.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng, kéo theo áp lực lớn đối với hoạt động giao thông, nhất là tại các tuyến đường cửa ngõ, khu vực tập trung cảng, bến xe và các đầu mối vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện; phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.