TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 6.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu

Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tạm giữ 1,2 tấn vải thun các loại, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam

Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 31/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng giả. Trong đó, 36 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng.

Đối với hàng hóa nhập lậu, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 263 trường hợp, tạm giữ 149.801 sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và hàng gia dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13,7 tỷ đồng, số tiền xử phạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm số vụ vi phạm lớn nhất, với 3.103 trường hợp bị xử lý, hơn 5,4 triệu sản phẩm bị tạm giữ. Các mặt hàng vi phạm gồm vàng trang sức, đá nhân tạo, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy, thiết bị điện, đồ chơi trẻ em và phụ kiện điện thoại. Tổng trị giá hàng hóa hơn 71,8 tỷ đồng, số tiền xử phạt hơn 56,3 tỷ đồng.

Đối với hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 sản phẩm, chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ, phụ kiện điện thoại và phụ tùng xe máy. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 75 tỷ đồng, số tiền xử phạt hơn 19,6 tỷ đồng. Trong đó, 27 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra, với trị giá hàng hóa ước tính hơn 60 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhận định, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2026 nhìn chung diễn ra sôi động, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các hành vi vi phạm tập trung ở những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ lưu thông và lợi nhuận cao như thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang, điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Đặc biệt, nhiều đối tượng chuyển sang quảng cáo, giao dịch qua mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản và thường xuyên thay đổi thông tin. Hàng hóa được phân tán tại các kho chứa, địa điểm tập kết riêng biệt, chỉ vận chuyển khi phát sinh đơn hàng. Phương thức này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và thu thập chứng cứ xử lý vi phạm.

Theo ngành công thương, nguy cơ vi phạm còn tập trung tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, tuyến phố kinh doanh, kho hàng và đầu mối phân phối. Bên cạnh đó, việc xác minh, giám định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong một số trường hợp mất nhiều thời gian do cần phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn.

Trước tình hình này, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

“Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính”, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết.