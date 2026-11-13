TP Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 6.000 vụ vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại

Hàng chục nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị tạm giữ tại TP Hồ Chí Minh hồi tháng 6/2026. (Ảnh: Đội Quản lý thị trường số 1).

Thông tin tại Họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh chiều 12/11, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố nhìn chung diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi.

Các vi phạm chủ yếu tập trung ở những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ lưu thông và mang lại lợi nhuận cao như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, phụ kiện thời trang, hàng điện tử và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nhiều đối tượng chuyển sang kinh doanh trên môi trường trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, chào bán sản phẩm và thường xuyên thay đổi thông tin. Trong khi đó, hàng hóa được phân tán tại các kho chứa hoặc địa điểm tập kết riêng biệt; một số trường hợp chỉ giao dịch, vận chuyển khi phát sinh đơn hàng. Thực trạng này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, việc xác minh, giám định hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong một số trường hợp còn mất nhiều thời gian, cần sự phối hợp của chủ thể quyền và các cơ quan chuyên môn.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1/2026 đến 31/10/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 6 triệu đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, với tổng trị giá ước tính hơn 174 tỉ đồng.

Trong đó, trị giá hàng hóa vi phạm đã tiêu hủy ước tính hơn 39 tỉ đồng, hàng hóa vi phạm đã tịch thu gần 58 tỉ đồng. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách đạt hơn 106,7 tỉ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 36 vụ có dấu hiệu tội phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỉ đồng.

Đối với hàng hóa nhập lậu, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 263 trường hợp, tạm giữ 149.801 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và hàng gia dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13,7 tỉ đồng, số tiền xử phạt hơn 4,1 tỉ đồng.

Đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đã kiểm tra, xử lý 3.103 trường hợp, tạm giữ hơn 5,4 triệu đơn vị sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng như vàng trang sức, đá nhân tạo, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, giày dép, thiết bị điện, hàng gia dụng, đồ chơi trẻ em và phụ kiện điện thoại. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 71,8 tỉ đồng, số tiền xử phạt hơn 56,3 tỉ đồng.

Riêng đối với hàng giả, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 đơn vị sản phẩm, gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, ví, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy, đồng hồ và trang sức xi mạ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 75 tỉ đồng, số tiền xử phạt hơn 19,6 tỉ đồng. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 27 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 60 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 645 vụ vi phạm, tạm giữ 58 tấn và 144.780 đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại không có hóa đơn, chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; số tiền xử phạt hơn 7,4 tỉ đồng. Riêng mặt hàng đường cát, đã kiểm tra, xử lý 46 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 21 tấn đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước tình hình vi phạm còn diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, đặc biệt là cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả hàng hóa.

Trọng tâm kiểm tra là các nhóm hàng thiết yếu, hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, quần áo, giày dép, mỹ phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không bảo đảm chất lượng. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, kịp thời ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để vi phạm pháp luật.

Sở Công Thương cũng tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an, Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan trong trao đổi thông tin, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Song song đó, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trên địa bàn.