TP. Hồ Chí Minh: Xử lý hơn 350m³ đất, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 2/10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 2/10, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể, 672 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tính đến thời điểm cập nhật, 8 vị trí mộ tập thể cùng hàng trăm vị trí hài cốt riêng lẻ đã được xác định tại Công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ “vượt nắng, thắng mưa” tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời xử lý khối lượng đất lớn để phục vụ việc rà soát các vị trí. Việc huy động máy cuốc, xe ben và xe tải được duy trì, bảo đảm đất đào được vận chuyển, xử lý theo tiến độ, tạo mặt bằng cho các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Tại những khu vực đã xác định phạm vi, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành rà soát kỹ từng vị trí, qua đó kịp thời phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ và các di vật liên quan. Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng vừa đẩy nhanh tiến độ xử lý đất, vừa bảo đảm yêu cầu thận trọng, chính xác trong từng khâu, duy trì việc rà soát tại nhằm không bỏ sót các vị trí.