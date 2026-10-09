TP Hồ Chí Minh xử lý hơn 1.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Thông tin này được Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TP Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp ngày 9/10 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với 317 cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học, góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung ứng và tăng cường phòng ngừa nguy cơ mất ATTP trong môi trường giáo dục.

Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” đã cấp 80 giấy chứng nhận, gồm 77 giấy cấp lại và 3 giấy cấp mới, tăng 105,1% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, tăng cường kiểm soát từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến phân phối và tiêu thụ.

Ngành chức năng lấy mẫu kiểm tra về ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền.

Công tác quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm tiếp tục được triển khai. Tính đến tháng 9 năm 2026, có 8.998 cơ sở tham gia Đề án. Tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, thành phố đã giám sát 82.479 lượt xe nhập, với tổng số 1.677.747 con heo, góp phần kiểm soát nguồn gốc sản phẩm và nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP. Tính đến cuối năm 2025, có 47 chợ dân sinh đăng ký triển khai mô hình. Các hoạt động phối hợp trong khuôn khổ Dự án SAFEGRO cũng góp phần nâng cao năng lực quản lý, phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản an toàn, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Thành phố đã cấp 9.320 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tăng 83,75% so với cùng kỳ năm 2025; tiếp nhận 2.864 bản cam kết bảo đảm ATTP.

Thành phố cũng đã kiểm tra 16.540 cơ sở, phát hiện 1.135 cơ sở vi phạm, chiếm 6,86% tổng số cơ sở được kiểm tra. Đã xử lý 1.023 cơ sở, chiếm 90,13% số cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 11 tỷ đồng.

Các biện pháp xử lý gồm: đình chỉ hoạt động 4 cơ sở, chuyển cơ quan điều tra 1 cơ sở có dấu hiệu tội phạm và nhắc nhở 112 cơ sở. Đồng thời, đã khởi tố 26 vụ với 60 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ ngày 1/1 đến 15/9/2026, thành phố ghi nhận 21 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 9 vụ đã có kết luận là ngộ độc thực phẩm, với 637 người mắc, 453 người nhập viện và không có trường hợp tử vong; 12 vụ chưa đủ cơ sở kết luận. Thành phố đã giám sát 23 đơn vị liên quan, gồm 22 trường học nhận suất ăn sẵn và 1 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, nhằm đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP và phòng ngừa nguy cơ tái diễn.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Quản lý và Tổ công tác thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Ban này hoạt động đến ngày 31/12/2030 và tự giải thể sau khi hết thời hạn hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Sở ATTP và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp, triển khai các giải pháp bảo đảm ATTP. Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục chấn chỉnh, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành, quyết tâm bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe nhân dân.