Thông tin tới báo chí, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, sự phát triển của các nền tảng số đang mở rộng không gian sáng tạo, phổ biến sản phẩm nghệ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường quản lý hoạt động sáng tạo nghệ thuật trên môi trường số nhằm xây dựng không gian văn hóa lành mạnh

Đáng chú ý, một số sản phẩm âm nhạc, phim ca nhạc trên các nền tảng xuyên biên giới sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm hoặc khai thác yếu tố bạo lực, giang hồ nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội.

Theo đó, việc phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số không thực hiện kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải theo cơ chế quản lý thông tin trên mạng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, phát hành phải chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm theo quy định pháp luật.

Sở nhấn mạnh, bên cạnh chấp hành pháp luật, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng cần nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; chủ động sáng tạo, lan tỏa sản phẩm có giá trị, góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Đối với các sản phẩm khai thác đề tài tội phạm, bạo lực, cơ quan quản lý nhận định một số nội dung có xu hướng chạy theo lượt xem, sử dụng yếu tố giật gân để thu hút sự chú ý. Hoạt động sáng tạo nghệ thuật phải tuân thủ pháp luật, không được lợi dụng danh nghĩa nghệ thuật để phổ biến nội dung vi phạm.

Trước những vấn đề phát sinh trên môi trường số, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động phòng ngừa, định hướng, kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý vi phạm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp xem xét biện pháp “khóa sóng”, “hạn chế hình ảnh” nghệ sĩ vi phạm

Đáng chú ý, Sở cho biết, tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đánh giá, xem xét việc áp dụng biện pháp “khóa sóng”, “hạn chế hình ảnh” trên các phương tiện truyền thông chính thống và tại những sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Sở cũng nhấn mạnh, việc nghệ sĩ xin lỗi hoặc chủ động gỡ bỏ sản phẩm vi phạm là trách nhiệm khắc phục hậu quả, không thay thế cho các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước.

Cùng với đó, Sở tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý những sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc các quy định liên quan.

Trong công tác phòng ngừa, Sở tiếp tục triển khai các bộ quy tắc ứng xử, vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng tích cực sáng tạo, truyền tải nội dung có giá trị; lồng ghép văn hóa ứng xử trên không gian mạng vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, Sở duy trì rà soát thông tin, dư luận trên không gian mạng hằng ngày, phối hợp với Công an thành phố phát hiện, xem xét và xử lý những nội dung vi phạm, nhất là thông tin nhạy cảm, lan truyền nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và dư luận xã hội.

Việc kết hợp nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với chủ động phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, tạo điều kiện để những sản phẩm nghệ thuật có giá trị tích cực được lan tỏa rộng rãi.