TP Hồ Chí Minh xem xét cơ chế phát hành trái phiếu, huy động vốn cho các dự án hạ tầng

Hạ tầng giao thông đô thị là một trong những lĩnh vực cần nguồn vốn đầu tư lớn tại TP Hồ Chí Minh (ảnh minh họa).

Ngày 29/10/2026, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, UBND thành phố trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến cơ chế huy động vốn đầu tư, trong đó có việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đây là một trong những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, bổ sung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng, đồng thời tăng cường kết nối thị trường vốn trong nước với quốc tế.

Theo nội dung trình HĐND thành phố, cơ chế huy động vốn được nghiên cứu theo nhiều hình thức, gồm trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước.

Đối với phương án phát hành trái phiếu tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự thảo xác định UBND TP Hồ Chí Minh là tổ chức phát hành để huy động vốn thực hiện các dự án trọng điểm.

Hoạt động phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi và kế hoạch vay, trả nợ ngân sách đã được phê duyệt; đồng thời bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ gốc, lãi và chi phí hợp pháp có liên quan.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép phát hành trái phiếu bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo đề án được phê duyệt và quy định pháp luật. Trường hợp phát hành bằng ngoại tệ, UBND thành phố phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về quản lý dòng tiền, tài khoản thanh toán và kiểm soát rủi ro.

Về thẩm quyền, HĐND thành phố phê duyệt những nội dung và giới hạn cơ bản của đề án phát hành. Trong phạm vi được phê duyệt, UBND thành phố quyết định điều kiện cụ thể của từng đợt phát hành, bao gồm thời điểm, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất và phương thức thực hiện.

Các hình thức phát hành được đề xuất gồm chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, bảo lãnh phát hành, đấu thầu, đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp.

Theo thông tin từ các tờ trình, giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh dự kiến vay tối đa 49.291 tỉ đồng để bù đắp bội chi ngân sách. Trong đó, nguồn Chính phủ vay về cho vay lại dự kiến 17.559 tỉ đồng; nguồn vay trong nước 31.732 tỉ đồng.

Việc xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu được kỳ vọng mở rộng khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án giao thông, hạ tầng đô thị và những công trình trọng điểm. Tuy nhiên, việc phát hành cụ thể phải tuân thủ các giới hạn về vay nợ, cân đối ngân sách và quy định pháp luật có liên quan.