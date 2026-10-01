TP Hồ Chí Minh: Xây dựng những khu nhà trọ an toàn, không ma túy

TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,4 triệu công nhân, người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp, các ngành đã tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho 675.000 lượt công nhân, đồng thời kiểm tra ma túy đối với hơn 10.700 lượt lao động.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Vĩnh Lộc luôn quan tâm tới công tác phòng, chống ma túy.

Thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy và Nghị quyết 26 của Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh, các địa phương có nhiều khu công nghiệp đang triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực để xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho người lao động.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc với nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy.

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, địa bàn tập trung đông lao động nhập cư, công tác phòng chống ma túy được bắt đầu từ chính việc chăm lo nếp sống hàng ngày cho người thợ. Mô hình "Khu lưu trú thanh niên công nhân không ma túy" được hình thành từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã, chủ nhà trọ và người lao động.

Nhiều "Khu lưu trú thanh niên công nhân không ma túy" được xây dựng tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Khi khu trọ có môi trường sinh hoạt lành mạnh, có sự đồng hành thường xuyên của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng địa phương, mọi nguy cơ phát sinh tệ nạn đều bị chặn đứng ngay trước cửa phòng trọ.

Trung tá Hồ Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho biết: “Xã Tân Vĩnh Lộc là một trong những địa bàn mà có người dân nhập cư rất đông, người lao động đến cư trú trên các khu lưu trú và có nhiều trường hợp không tìm được việc làm, dẫn đến bị bạn bè lôi kéo và có thể là vi phạm tệ nạn về ma túy. Và qua thực tiễn thì Công an xã cũng đã phát hiện rất nhiều trường hợp là người lao động, thanh niên vi phạm ở trong các khu lưu trú”.

Trung tá Hồ Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc trao đổi về đặc điểm địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ: "So với trước đây thì tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn đã kéo giảm rất nhiều. Và thực tế là sự kéo giảm đó được đánh giá qua sự hài lòng của người dân. Từ khi triển khai mô hình này từ tháng 6 đến nay thì tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy ở các khu trọ, khu lưu trú trên địa bàn đã giảm hẳn, hầu như không còn hàng tuần phải xử lý các vụ về ma túy tại khu trọ nữa”.

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc, chia sẻ về tình hình tệ nạn ma túy.

Ông Nguyễn Văn Năng, chủ khu nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc cho hay: "Một tháng, nửa tháng Công an xã lại xuống nhắc nhở. Bản thân tôi cũng tuyên truyền, thuyết phục. Anh chị em công nhân ở đây cũng nhất trí ma túy là tội phạm, không được sử dụng…”.

Ông Nguyễn Văn Năng, chủ khu nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc trao đổi về xây dựng khu nhà trọ không ma túy.

Tại phường Tân Thuận, lực lượng Công an phường cũng đã chủ động phối hợp với các cơ sở sản xuất để đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt ngoài giờ làm việc của công nhân. Bằng những hình ảnh trực quan, câu chuyện thực tế và phương pháp tương tác gần gũi, người lao động được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nhận diện ma túy "núp bóng" và cách thức phòng tránh hiệu quả.

Nhiều hoạt động xây dựng địa bàn không ma túy tại phường Tân Thuận.

Doanh nghiệp an tâm sản xuất, người thợ vững vàng tay nghề. Sự đồng hành trách nhiệm ấy đã tạo nên lá chắn kiên cố bảo vệ sức khỏe và tương lai của lực lượng lao động.

Công an phường Tân Thuận cùng với các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho công nhân, người lao động.

Trung tá Trần Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Thuận cho biết: "Chúng tôi luôn xác định đây (công nhân) là nhóm cần tập trung tuyên truyền để phục vụ công tác phòng ngừa bằng các giải pháp thiết thực...".

Trung tá Trần Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Thuận, trao đổi về việc tuyên truyền cho công nhân.

Ông Trang Chiêu Minh, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Hung Way cũng cho biết: "Công an phường Tân Thuận quan tâm, tổ chức các buổi tuyên truyền như vậy thì chúng tôi sẵn sàng phối hợp. Trong một môi trường như vậy sẽ không thể nào tồn tại ma túy dưới bất cứ hình thức nào”.

Ông Trang Chiêu Minh, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Hung Way.

Anh Huỳnh Minh Phát, người lao động Công ty Hung Way chia sẻ: "Các loại ma túy "núp bóng" mới này rất tinh vi và rất khó để phát hiện ra. Do đó, mọi người đều cần phải đề cao cảnh giác, kể cả nơi làm việc và trường học. Không chỉ riêng người lớn mà có thể cả trẻ em cũng có thể bị dụ dỗ sử dụng được”.

Bảo vệ sức khỏe của người công nhân trước "cái chết trắng" là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đồng hành cùng người lao động, giữ vững sự an toàn cho từng nhà xưởng, từng xóm trọ, xây dựng một môi trường làm việc không ma túy là góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.