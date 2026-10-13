TP Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi theo 5 tầng

Hoạt động chăm sóc toàn diện người cao tuổi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, đề án hướng đến hệ thống chăm sóc đồng bộ, liên thông, lấy người cao tuổi làm trung tâm. Chăm sóc tại nhà và cộng đồng được xác định là nền tảng; chuyên ngành Lão khoa giữ vai trò trụ cột chuyên môn.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức theo 5 tầng, gồm: tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; chăm sóc hỗ trợ tại cộng đồng; chăm sóc hỗ trợ tại nhà; chăm sóc tại cơ sở lưu trú; chăm sóc tại bệnh viện.

Việc chuyển giữa các tầng chăm sóc được thực hiện trên cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe, mức độ phụ thuộc và nhu cầu của từng người cao tuổi.

Theo thông tin của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến ngày 30/6/2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố ước có khoảng 1,7 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 12% dân số.

Đề án đặt ra nhiệm vụ rà soát, lập danh sách người cao tuổi tại từng xã, phường, đặc khu; cập nhật hoàn cảnh sống, nhóm nguy cơ, người sống một mình và các trường hợp cần hỗ trợ. Công tác khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật, lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được chú trọng.

TP Hồ Chí Minh sẽ củng cố chuyên ngành Lão khoa, đào tạo nhân lực, phát triển các loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi và ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ chăm sóc.

Đề án cũng hướng đến xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi, từ không gian sinh hoạt cộng đồng, công trình công cộng đến giao thông và nhà ở; đồng thời huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai thống nhất mô hình chăm sóc 5 tầng.