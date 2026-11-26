TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất mới để áp dụng từ đầu năm 2027. Ảnh: Quang Phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7823/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên toàn địa bàn thành phố.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng hệ số K năm 2027 bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai và minh bạch, phản ánh đúng tình hình biến động của thị trường bất động sản cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố. Hệ số này sẽ được xác định chi tiết theo từng loại đất, khu vực, vị trí và các yếu tố tác động, qua đó làm cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ công tác quản lý nhà nước và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về đất đai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố, tương ứng với từng loại đất, khu vực và vị trí trong bảng giá đất hiện hành. Cụ thể, dự án sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường, mức độ biến động giá, thông tin quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng khác tại từng phường, xã, đặc khu; đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất hiện hành với giá giao dịch thực tế trên thị trường.

Một khu đất trống tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quang Phương

Bên cạnh đó là: Xác định các mức hệ số điều chỉnh theo mức biến động thị trường, theo quy hoạch và các yếu tố liên quan; trường hợp cần thiết sẽ phân chia vùng giá trị, lựa chọn thửa đất mẫu để so sánh và áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định; hoàn thiện dự thảo quyết định ban hành hệ số K năm 2027 kèm báo cáo thuyết minh, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo quyết định trên, thời gian thực hiện dự án trong 2 tháng 11 và 12/2026; bảo đảm hoàn thành trình UBND thành phố xem xét, quyết định ban hành hệ số K năm 2027 để áp dụng từ 1/1/2027.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chuyên môn, phương pháp xây dựng và tính chính xác của dữ liệu. Đồng thời, phối hợp cùng Sở Tư pháp xem xét, đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong quá trình xây dựng và ban hành quyết định quy định hệ số K năm 2027.