TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Điểm cầu chính của hội nghị ở Hội trường TP Hồ Chí Minh (phường Xuân Hòa).

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến 1.058 điểm cầu với 80.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ TP Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về các chủ trương lớn của Trung ương.

Từ đó, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thành phố về: Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Tiếp đến, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày các nội dung dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy về: Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết trình bày các nội dung dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh là sẽ xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung theo hướng bao trùm, xuyên suốt; đồng thời minh bạch quy trình miễn, giảm trách nhiệm...

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh xác định việc khuyến khích, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung phải đi đôi với hoàn thiện thể chế, phân cấp, ủy quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, thành phố phân định rõ đổi mới, sáng tạo với né tránh, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một nguyên tắc được nhấn mạnh là “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”. Theo đó, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, lấy hiệu quả đổi mới để trọng dụng và lấy trách nhiệm để sàng lọc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, tại nội dung xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, kế hoạch nêu rõ đối với cán bộ thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, đúng thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc xem xét trách nhiệm (nếu có) phải khách quan, toàn diện…

Không chỉ bảo vệ cán bộ đổi mới, TP Hồ Chí Minh đồng thời thiết lập cơ chế nhận diện và xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, trì trệ, thiếu trách nhiệm. Theo kế hoạch, 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định sẽ được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, thẩm quyền; phải có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh.

Thành phố cũng sẽ thực hiện chế độ cảnh báo sớm đối với nhiệm vụ quá hạn, hồ sơ tồn đọng, phản ánh của người dân, doanh nghiệp kéo dài; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm cá nhân.

Định kỳ hằng quý, TP Hồ Chí Minh lựa chọn các mô hình thí điểm để đánh giá độc lập. Mô hình hiệu quả được nhân rộng, mô hình chưa đạt được điều chỉnh, còn mô hình có rủi ro lớn phải kịp thời dừng hoặc thay đổi phương án.

Hội nghị cũng quán triệt công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Riêng với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, TP Hồ Chí Minh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những động lực tăng trưởng mới của thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Về chỉ tiêu đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đón 20 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 67 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng (khoảng 25 tỷ USD, tương đương 28-32% tổng thu từ khách du lịch của cả nước), đóng góp 12% GRDP của TP Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại và sức cạnh tranh quốc tế, đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Thành phố tổ chức định kỳ và nâng tầm ít nhất 5 sự kiện, lễ hội du lịch mang thương hiệu thành phố, có tính khu vực và quốc tế.

Hằng năm, TP Hồ Chí Minh đăng cai ít nhất 3 sự kiện, lễ hội, triển lãm quốc tế quy mô lớn. Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng tạo ra khoảng 500.000 việc làm trực tiếp và 750.000 việc làm gián tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Mục tiêu là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và môi trường đầu tư thuận lợi để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho du lịch phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, tổ chức lại không gian du lịch, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu điểm đến TP Hồ Chí Minh; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững.