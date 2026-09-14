TP. Hồ Chí Minh: Xã Đông Thạnh tạo đồng thuận bảo vệ an ninh ngay từ cơ sở

Không có nền kinh tế nào có thể phát triển bền vững nếu thiếu một môi trường an ninh, trật tự ổn định. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo 138 xã Đông Thạnh chú trọng trong thời gian qua. Vì vậy, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, vận động mà còn góp phần củng cố sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Đông Thạnh, phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Đông Thạnh, nhấn mạnh vai trò của việc giữ vững an ninh, trật tự đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực tế tại Đông Thạnh thời gian qua cho thấy, khi người dân chủ động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở được nâng lên. Một trong những điểm đáng chú ý là việc người dân khai thác hệ thống camera an ninh tại hộ gia đình, tích cực tham gia các nhóm liên kết trên nền tảng số, qua đó góp phần hình thành mạng lưới cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình.

Bên cạnh việc chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư, người dân còn được vận động nâng cao ý thức khi tham gia môi trường mạng, nhận diện và phản bác thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, phát biểu tại ngày hội và biểu dương những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những kết quả đạt được có sự đóng góp từ công tác vận động quần chúng và việc tăng cường gần dân, sát dân của lực lượng chức năng. Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, cho biết thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, triển khai những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Việc giữ vững an ninh, trật tự không chỉ mang lại cuộc sống bình yên cho người dân mà còn có ý nghĩa đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một địa bàn an toàn, ổn định, người dân đồng thuận là điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì và mở rộng.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh cùng các đơn vị đồng hành trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 khép lại với hoạt động biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự bình yên của từng khu dân cư đến tinh thần đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đông Thạnh đang từng bước củng cố nền tảng an ninh từ cơ sở. Đây không chỉ là điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần tạo môi trường thuận lợi để địa phương khai thác tiềm năng, thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.