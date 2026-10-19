TP Hồ Chí Minh: Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã về đến bến Bạch Đằng

Đoàn tàu lai dắt sà lan chở tổ hợp vòm thép tiếp cận công trường tại khu vực bến Bạch Đằng, hoàn thành hành trình đường thủy dài 124km sau hơn 30 giờ di chuyển. Đông đảo người dân có mặt bên bờ sông theo dõi và chào đón đoàn tàu đưa nhịp cầu về trung tâm thành phố.

Tổ hợp vòm thép nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về đến khu vực bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho công tác lắp đặt, hợp long.

Trước đó, sáng 18-10, tổ hợp vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn, dài 187m, cao hơn 20m được vận chuyển bằng sà lan chuyên dụng, rời cảng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh). Đoàn lai dắt di chuyển theo sông Dinh, qua cửa Soài Rạp, sau đó theo luồng sông Sài Gòn về bến Bạch Đằng. Quá trình vận chuyển có sự phối hợp giữa đơn vị vận tải, nhà thầu và các lực lượng chức năng nhằm điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn.

Người dân theo dõi, chào đón đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Sau khi đưa nhịp chính về công trường, các đơn vị thi công chuẩn bị điều kiện lắp đặt, căn chỉnh, dự kiến hợp long vào ngày 21-10. Việc hoàn thành vận chuyển tổ hợp vòm thép là bước quan trọng để kết nối các nhịp cầu giữa hai bờ sông Sài Gòn.

Toàn cảnh công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài khoảng 720m, rộng 6-11m, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước. Được đông đảo người dân thành phố mong đợi, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn mở thêm không gian đi bộ, ngắm cảnh, sinh hoạt cộng đồng bên sông. Khi hoàn thành, cầu hứa hẹn tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc sông nước Nam Bộ, góp phần kết nối các không gian văn hóa, lịch sử hai bên bờ sông.