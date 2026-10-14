TP Hồ Chí Minh vinh danh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu

Ngày 13/10, Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), kết hợp trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026.

Tăng cường liên kết, nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Mai Hữu Tín nhấn mạnh, hành trình của doanh nhân Việt Nam không chỉ được tính từ khi Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời năm 2004, mà còn là chặng đường dài của những người dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro và biến ý tưởng thành sản phẩm, cơ hội thành việc làm, tạo ra giá trị cho xã hội.

Theo ông Mai Hữu Tín, phía sau mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển là những quyết định khó khăn, sự nỗ lực của doanh nhân và công sức của hàng triệu người lao động. Vì vậy, Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp ghi nhận thành quả mà còn là thời điểm để mỗi doanh nghiệp nhìn lại những giá trị đã tạo ra cho thành phố, đất nước và các thế hệ tương lai.

Ông Mai Hữu Tín cho rằng, doanh nghiệp có thể lớn mạnh về doanh thu, tài sản và thị phần, nhưng muốn phát triển bền vững phải xây dựng uy tín, củng cố niềm tin của khách hàng, người lao động, đối tác và xã hội. Doanh nghiệp lớn cần mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ; những đơn vị đi trước chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau; doanh nghiệp có thị trường hỗ trợ nhau tiếp cận những thị trường mới.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Mai Hữu Tín.

Trong giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh có thêm không gian và cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh xác định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, thúc đẩy liên kết và tạo thêm cơ hội kinh doanh thực chất cho hội viên.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp đến chính quyền; tăng cường liên kết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Năm 2026, 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được trao danh hiệu tiêu biểu, ghi nhận những kết quả trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội.

Theo số liệu công bố tại buổi lễ, tổng vốn chủ sở hữu của 100 doanh nghiệp tiêu biểu đạt 119.463 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách 41.629 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và dành 563 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Những kết quả trên cho thấy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong tạo nguồn thu ngân sách, duy trì việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây cũng là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới, ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững.

Doanh nghiệp tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đánh giá cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong quá trình phát triển, trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn của quá trình phát triển đô thị.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, đóng góp của doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua vốn đầu tư, doanh thu, ngân sách hay số lượng việc làm, mà còn ở tinh thần vượt khó, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên qua từng giai đoạn.

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Công Vinh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh.

Ông cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Việc kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo với các vùng sản xuất, không gian đô thị mới sẽ tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị quy mô lớn hơn, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, thành phố cần chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới, chuyển lợi thế về thể chế và không gian phát triển thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có tính dự báo và sức cạnh tranh cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh gửi đến cộng đồng doanh nghiệp ba thông điệp trọng tâm: chính quyền phải thực sự đồng hành, chủ động giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; doanh nghiệp phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh; các tổ chức đại diện doanh nghiệp cần phát huy vai trò kết nối, phản ánh tiếng nói thực tiễn và tham gia kiến tạo chính sách.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao Chứng nhận cho doanh nghiệp đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026.

“Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đó phải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dự án được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, thành việc làm và giá trị mới cho xã hội”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo thành phố, chính quyền có trách nhiệm kiến tạo điều kiện, doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội; cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Với truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong, cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tạo động lực tăng trưởng mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước.