Đại diện Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, đánh dấu hai thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và tham gia xây dựng chính sách.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, cùng đại diện nhiều bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 17/8, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1334/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện IBLA vì thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý (đã trao tại Hà Nội vào ngày 7/10/2026 nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV).

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của IBLA

Hai mươi năm trước, ý tưởng thành lập Viện bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập: cần chuẩn bị gì trước khi đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý ra sao và xử lý tranh chấp thế nào khi giao dịch vượt ra ngoài biên giới? Ngày 27/12/2005, Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập Viện. Tháng 2/2006, Viện ra mắt và từng bước hình thành mạng lưới các nhà nghiên cứu, luật gia và chuyên gia thực tiễn.

Từ hoạt động nghiên cứu thực tế, thường niên, Viện tổ chức các hội thảo khoa học nhằm công bố kết quả nghiên cứu từ thực tiễn, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật. Gần đây, Viện tham gia tổ chức hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, chống lãng phí và vi phạm trong sử dụng đất công…

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận những đóng góp của Viện và gửi gắm kỳ vọng Viện phát huy thế mạnh nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu vào tư vấn pháp luật, góp ý và phản biện chính sách. Trong chặng đường tới đây, Hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với Viện, tạo các điều kiện thuận lợi để Viện tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế, vai trò của mình không chỉ trong Hội Luật gia Việt Nam, mà còn trong đời sống khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế của cả nước.

"Một loạt các nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam gần đây đã xác định định hướng, nhiệm vụ phải làm mới lại công tác nghiên cứu khoa học pháp lý quan trọng của Hội chúng ta, gắn công tác nghiên cứu với tham mưu, đề xuất, góp ý, phản biện chính sách, pháp luật", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu.