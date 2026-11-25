Cửa van cống kiểm soát triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) được hạ xuống trong quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Trưa 25/11, Tập đoàn Trung Nam tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống công trình ngăn triều thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1.

Sau hơn 10 năm triển khai với nhiều lần đình trệ, công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm chính thức bước vào giai đoạn vận hành, được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm và phía Nam Thành phố.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của công trình vẫn phụ thuộc vào sự phối hợp với hệ thống thoát nước đô thị và quy hoạch không gian trữ nước.

Lúc 11 giờ 50 ngày 25/11, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, kỹ sư gắn bó với dự án trong suốt quá trình triển khai, đã bàn giao quyền chỉ huy vận hành cho kỹ sư Trần Huy Phục Hưng.

Sau đó, lệnh vận hành được truyền đến các cống trong hệ thống. Đến 11 giờ 55 phút cùng ngày, toàn bộ công trình chính thức vận hành liên hoàn, các cửa van lần lượt hạ xuống theo quy trình, kiểm soát dòng chảy giữa khu vực bên ngoài và vùng được bảo vệ.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống đã được vận hành thử nghiệm. Theo thông tin từ nhà đầu tư, thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, mực nước phía trong vùng bảo vệ vẫn được kiểm soát, duy trì chênh lệch trên 80cm.

Cửa van cống kiểm soát triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) được hạ xuống trong quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Đáng chú ý, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, kết quả vận hành thử cho thấy khả năng ngăn triều của hệ thống đã được kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Tuy nhiên, ông lưu ý công trình không chỉ thực hiện chức năng ngăn triều mà còn có khả năng hỗ trợ tiêu thoát nước mưa thông qua việc tạo không gian trữ nước trên hệ thống sông, kênh, rạch và vận hành các trạm bơm theo kịch bản phù hợp.

Với lượng mưa khoảng 100mm, hệ thống có khả năng hỗ trợ tiêu thoát nước theo các thông số thiết kế. Tuy nhiên, nếu mưa cực đoan kéo dài, lượng mưa vượt quá năng lực thiết kế, tình trạng ngập vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, công trình không thể thay thế toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị mà cần được vận hành đồng bộ với mạng lưới thoát nước hiện hữu và các dự án hạ tầng liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được khởi công năm 2016, có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều lớn tại Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10-160m; khoảng 6km đê bao, kè ven sông và 41 cống nhỏ dọc tuyến. Hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120m³/giây.

Toàn bộ công trình được kết nối với Nhà quản lý trung tâm tại cống Mương Chuối thông qua hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA. Với 29 điểm quan trắc, hệ thống cho phép theo dõi mực nước, lượng mưa, trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động các cống, trạm bơm tập trung.

Quy trình vận hành được xây dựng theo diễn biến triều, lượng mưa và cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó ưu tiên vận hành cửa cống, hạn chế sử dụng máy bơm khi chưa cần thiết.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm giao thông thủy trong quá trình kiểm soát triều. Khi cửa van chính đóng, phương tiện thủy được điều tiết qua âu thuyền tại những công trình có bố trí hạng mục này; khi điều kiện mực nước cho phép, cửa van được mở để tàu thuyền lưu thông theo luồng chính. Nhà đầu tư cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cảnh báo, điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng ngập úng tại thành phố không chỉ là vấn đề của ngành thoát nước mà còn gắn với không gian phát triển đô thị. Địa hình thấp, triều cường, mưa lớn, sụt lún đất nền và quá trình đô thị hóa làm thu hẹp không gian thấm, trữ nước tự nhiên đang tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống hạ tầng.

Cửa van cống kiểm soát triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) được hạ xuống trong quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Thực tế, các công trình kiểm soát triều quy mô lớn đóng vai trò là lớp bảo vệ quan trọng, nhưng mỗi dự án chỉ phát huy tối đa hiệu quả trong phạm vi và điều kiện vận hành nhất định.

Do đó, quy hoạch thủy lợi cần gắn với quy hoạch thoát nước, giao thông và sử dụng đất; đồng thời giữ lại, mở rộng hồ điều tiết, công viên, hành lang sông, kênh, rạch để tạo không gian trữ nước cho đô thị. Tư duy chống ngập cũng cần chuyển sang quy hoạch đô thị thích ứng và quản lý rủi ro chủ động.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đơn vị tư vấn dự án, đánh giá việc công trình vận hành và bước đầu phát huy hiệu quả là tín hiệu tích cực trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ nước biển dâng, mưa cực đoan, trong khi đô thị hóa và sụt lún tiếp tục tạo áp lực lên hệ thống sông, kênh, rạch.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Quỳnh cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần dự báo chính xác nguy cơ ngập tại các mốc năm 2050 và 2100 để có cơ sở xây dựng giải pháp dài hạn; tránh tư duy chỉ nâng cao đê, kè khi mực nước dâng, bởi điều này có thể làm mất cảnh quan và không gian mở ven sông. Đồng thời, cần nghiên cứu các giải pháp kiểm soát triều từ xa trên sông Sài Gòn, song phải đánh giá đầy đủ tác động đến thoát lũ, môi trường nước, hệ sinh thái và giao thông thủy.

Dự án từng nhiều lần tạm dừng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để công trình tiếp tục triển khai.

Việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều là bước chuyển quan trọng trong nỗ lực kiểm soát ngập do triều cường của Thành phố. Tuy nhiên, công trình cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá qua các đợt triều cường và mưa lớn thực tế.

Sự đồng bộ giữa hạ tầng kiểm soát triều, hệ thống thoát nước, quy hoạch sử dụng đất và không gian trữ nước sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả đầu tư, hướng đến một đô thị thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu./.