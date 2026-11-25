Nhà quản lý điều hành trung tâm – Cống kiểm soát triều Mương Chuối chính thức được đưa vào vận hành liên hoàn tiến tới hoàn thành hệ thống ngăn triều giai đoạn 1

Theo lãnh đạo Trungnam, trọng tâm của hoạt động vận hành liên hoàn là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được ví như “bộ não” của toàn bộ dự án, đặt tại Nhà quản lý trung tâm – cống Mương Chuối.

Thông qua hệ thống quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, công tác vận hành thử hệ thống công trình đã ghi nhận kết quả tích cực, đạt mục tiêu ngăn triều trong điều kiện thực tế.

Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm. Đặc biệt, tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trungnam, cho biết việc vận hành cống ngăn triều Mương Chuối và Nhà quản lý điều hành trung tâm là bước quan trọng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, điều tiết đồng bộ các công trình thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Toàn bộ hệ thống cống được kết nối với Nhà điều hành trung tâm, ứng dụng công nghệ SCADA để giám sát, điều khiển hoạt động tại từng cống. Dữ liệu quan trắc liên tục về mực nước, diễn biến thủy văn và các thông số vận hành giúp đơn vị quản lý đưa ra phương án đóng, mở cửa van phù hợp.

Theo nguyên tắc vận hành, khi mực nước bên ngoài ở mức phù hợp, các cửa van được mở để duy trì dòng chảy và giao thông thủy. Khi triều cường dâng cao, trung tâm điều hành căn cứ dữ liệu quan trắc để chỉ đạo đóng cửa van, ngăn nước từ sông lớn tràn vào hệ thống kênh, rạch nội đô.

Khi triều rút, mực nước bên ngoài thấp hơn mực nước bên trong và đạt điều kiện cho phép, các cửa van được mở để nước thoát ra sông theo dòng chảy tự nhiên. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cống nhằm bảo đảm khả năng kiểm soát mực nước toàn khu vực.

Trong trường hợp mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống đồng thời thực hiện ngăn triều và hỗ trợ tiêu thoát nước. Tại các cống được lắp đặt trạm bơm như Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định, máy bơm được kích hoạt để đưa nước từ bên trong ra sông lớn, hạ thấp mực nước kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1” là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm, được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm 8 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, có khẩu độ từ 10-160 m; khoảng 6 km đê bao, kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao; hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/s, cùng Nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ngập úng trên diện tích khoảng 570 km², phục vụ khoảng 6,5 triệu người dân.

Theo lãnh đạo Trungnam, trong quá trình triển khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố. Chính phủ đã hai lần ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, gồm Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025.

“Vượt qua những khó khăn trong suốt một thập kỷ, Trungnam vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu, bền bỉ theo đuổi trách nhiệm của Nhà đầu tư đối với Thành phố và người dân”, ông Tiến cho biết.

Theo ông Tiến, việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều tiếp tục khẳng định cam kết của nhà đầu tư trong việc đưa công trình vào phục vụ đời sống, phát huy hiệu quả đầu tư và thực hiện mục tiêu dân sinh của dự án.