TP Hồ Chí Minh vận động ủng hộ, chăm lo người nghèo

Tại chương trình, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng hoạt động đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố năm 2026. Tổng số tiền đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, người lao động tại hai cơ quan là gần 45 triệu đồng. Đây là nguồn đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và sẻ chia của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu vận động ủng hộ cho Quỹ.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP Hồ Chí Minh năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tiếp nối các hoạt động hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố, chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026 dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 17-10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.

Các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND Thành phố ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố.

* Trong sáng 12-10, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố năm 2026 từ cán bộ, công chức, người lao động các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP Hồ Chí Minh (số tiền gần 265 triệu đồng) và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND Thành phố (số tiền hơn 210 triệu đồng). Với sự đóng góp cụ thể, thiết thực, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.