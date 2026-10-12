TP Hồ Chí Minh ưu tiên xử lý điểm ngập, sửa chữa công trình xung yếu

Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Thành phố đã xảy ra 2 đợt triều cường vượt báo động III, với mực nước trên 1,6m tại trạm Phú An và trạm Thủ Dầu Một; cùng 8 trận mưa lớn, giông, lốc gây thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương tu sửa cấp bách 89 công trình xung yếu, với tổng kinh phí hơn 227,9 tỉ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố. Các công trình nhằm tăng khả năng ngăn triều, tiêu thoát nước, chống ngập úng và bảo vệ khu dân cư.

Cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: UBND TP HCM).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ giữa đến cuối tháng 10, nhiều khu vực phía Nam có khả năng xuất hiện mưa to, giông và các đợt triều cường cao gây ngập. Thành phố cũng cần đề phòng giông, sét, gió giật mạnh và nguy cơ khô hạn, thiếu nước trong mùa khô.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần chủ động, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án ứng phó sát thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh cần thay đổi tư duy từ chống ngập sang quản lý nước tổng thể, đồng bộ, gắn quy hoạch giữ nước mưa, trữ nước với thoát nước. Các địa phương phải rà soát điểm ngập, xác định rõ nguyên nhân, kiểm tra hệ thống cống thoát nước, khơi thông dòng chảy và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài.

TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 đợt triều cường vượt báo động III, với mực nước trên 1,6m tại trạm Phú An và trạm Thủ Dầu Một.

Đối với 89 công trình phòng, chống thiên tai đã được chấp thuận chủ trương tu sửa, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt kinh phí và phương án sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ để sớm phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực nguy cơ cao; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, giúp người dân chủ động phòng tránh.