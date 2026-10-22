TP Hồ Chí Minh: Ưu tiên quỹ đất dôi dư để mở rộng cơ sở y tế

Tận dụng quỹ đất dôi dư sau sắp xếp để mở rộng bệnh viện

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thành uỷ TP Hồ Chí Minh khảo sát trụ sở các cơ sở y tế Thành phố ngày 22/10, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh viện có quy mô 750 giường, tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Bệnh viện triển khai nhiều chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu, định hướng phát triển các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức và sản, nhi.

Ngày 22/10, đoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát trụ sở của các cơ sở y tế Thành phố.

Tuy nhiên, hiện diện tích đất sử dụng của bệnh viện là 11.453,8 m², cơ sở vật chất cũ, khuôn viên chật hẹp ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh và việc tổ chức hoạt động chuyên môn.

Ngày 12/9/2026, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khu F với quy mô 300 giường. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.482 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức báo tại buổi làm việc với đoàn khảo sát.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh viện dự kiến khởi công dự án xây dựng khối nhà mới quy mô 300 giường bệnh vào tháng 5/2027. Tuy nhiên, khu đất xây dựng hiện có khoảng 30 phòng chức năng và 6 khoa đang hoạt động. Do khuôn viên bệnh viện hạn chế, việc di dời các đơn vị để bàn giao mặt bằng thi công gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện kiến nghị Thành phố xem xét cho phép tiếp tục sử dụng cơ sở số 14 Phú Châu làm địa điểm phục vụ di dời trong quá trình triển khai dự án. Khu đất này đã được bệnh viện sử dụng làm hậu cần, hành chính trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và hiện phục vụ các hoạt động hành chính, lưu trữ, hậu cần.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã phát triển từ bệnh viện tuyến quận, huyện thành bệnh viện hạng I, hiện được xếp cấp chuyên sâu. Với nhu cầu khám, chữa bệnh hiện nay, bệnh viện cần diện tích sàn lớn hơn. Theo ông Nam, đề xuất sử dụng cơ sở số 14 Phú Châu trong thời gian xây dựng khu điều trị mới là hợp lý.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân kiến nghị Thành phố sớm triển khai dự án xây dựng mới bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quy mô 1.000 giường tại khu đất số 37 Phú Châu.

Về lâu dài, bệnh viện kiến nghị xem xét bố trí khu đất số 37 Phú Châu hiện là địa điểm của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần để mở rộng cơ sở. Khu đất có diện tích 58.900 m², được quy hoạch chức năng bệnh viện.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình cho biết, phường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường Tam Bình, Tam Phú và Bình Chiểu với khoảng 153.414 người, diện tích 10,71 km². Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn tiếp nhận người bệnh từ các khu vực lân cận, trong đó có Dĩ An. Vì vậy, Đảng bộ phường xác định y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo phường Tam Bình kiến nghị Thành phố quan tâm bố trí kinh phí theo dự toán để triển khai xây dựng mới trạm y tế; xem xét, chấp thuận chủ trương giao phần nhà, đất tại số 14 Phú Châu cho Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức sử dụng; đồng thời đề xuất sử dụng toàn bộ diện tích đất của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần để xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với quy mô 1.000 giường bệnh.

Bố trí quỹ đất phù hợp, đầu tư theo nhu cầu khu vực

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ghi nhận sự quan tâm, quyết tâm của Đảng bộ phường Tam Bình trong việc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tìm giải pháp mở rộng, giảm tải và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho khu vực.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc bố trí trụ sở dôi dư sau sắp xếp cần được triển khai khẩn trương, ưu tiên cho y tế, giáo dục, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất, tránh lãng phí. Đầu tư phát triển y tế phải hướng đến giảm tải bệnh viện, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, cải thiện cảnh quan, môi trường và điều kiện làm việc của nhân viên y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, TP Hồ Chí Minh xác định 5 cực y tế chuyên sâu tại khu vực trung tâm, Tân Kiên, Thủ Đức, Bà Rịa và Bình Dương cũ. Trong định hướng đó, phát triển thêm bệnh viện tại khu vực Thủ Đức là nhu cầu chính đáng. Khi chưa phát triển được bệnh viện mới, cần nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tăng số giường bệnh.

Việc mở rộng phải được bố trí quỹ đất đủ lớn, dành diện tích cho cây xanh, cảnh quan và môi trường, từng bước tiệm cận các quy chuẩn quốc tế. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu đầu tư toàn diện, không chỉ tập trung vào mật độ xây dựng.

Bên cạnh cơ sở vật chất, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu bệnh viện xác định rõ lợi thế chuyên môn, xem xét những lĩnh vực các địa bàn lân cận còn thiếu để định hướng phát triển. Việc đầu tư phải dựa trên dữ liệu dân số, mô hình bệnh tật và khả năng đáp ứng của các cơ sở trong tổng thể hệ thống y tế.

Ông Nguyễn Hoài Nam cũng cho rằng nhu cầu khám, chữa bệnh phải được tính toán cho cả khu vực xung quanh, không chỉ riêng dân số phường Tam Bình. Sở Y tế sẽ đồng hành với bệnh viện và chính quyền địa phương thúc đẩy các dự án, phối hợp cơ quan liên quan xúc tiến việc bàn giao nhà, đất. Bệnh viện cần làm rõ nguồn lực đầu tư, khai thác khi được giao đất.

Về tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Phước Lộc giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp nghiên cứu hoán đổi, lựa chọn và bố trí các khu đất hợp lý để mở rộng bệnh viện. Các thủ tục pháp lý phải chặt chẽ ngay từ đầu, tuân thủ đầy đủ quy định.

Phó Bí thư Thành ủy khuyến khích đa dạng hình thức đầu tư, gồm đầu tư công, các hình thức đầu tư khác và nguồn từ hoạt động tự chủ của bệnh viện. Với nguồn tự chủ, bệnh viện phải xây dựng phương án cụ thể. Quá trình sắp xếp, xây dựng phải bảo đảm không làm gián đoạn khám, chữa bệnh.

Cùng với mở rộng bệnh viện, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu bệnh viện cần chú trọng đào tạo, thu hút và giữ chân nhân viên y tế, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu việc phát triển hệ thống y tế phải được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hòa giữa các công trình y tế, không gian xanh, cảnh quan và những thiết chế hạ tầng cần thiết khác. Các phương án cần có tầm nhìn dài hạn, gắn kết phát triển y tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực và định hướng phát triển chung của thành phố.