Đầu tư hạ tầng sát nhu cầu từng địa bàn

TP. Hồ Chí Minh Ưu tiên hạ tầng thiết yếu cho xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 tại TP. Hồ Chí Minh đang được chuẩn bị trên cơ sở rà soát hiện trạng hạ tầng, mức độ đáp ứng tiêu chí và nhu cầu phát triển của từng xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua những đợt khảo sát tại khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu đầu tư khá lớn, tập trung vào giao thông, thoát nước, thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa, môi trường và hạ tầng số.

Tuy nhiên, điều kiện phát triển giữa các địa bàn có sự khác biệt. Những xã đang đô thị hóa nhanh cần nâng cấp giao thông, trường lớp, hạ tầng phục vụ dân cư. Trong khi đó, khu vực ven sông, ven biển phải giải quyết đồng thời vấn đề kết nối giao thông, ngập úng, sạt lở và duy trì sinh kế.

Tại khu vực Hóc Môn, bốn xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm đề xuất khoảng 123 dự án đầu tư cùng 3 nhiệm vụ quy hoạch, với tổng nhu cầu vốn gần 2.989 tỷ đồng. Danh mục tập trung vào những công trình phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất, hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.

Ở khu vực Nhà Bè, xã Nhà Bè tự đánh giá cơ bản đạt 38/47 chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030, còn 9 chỉ tiêu chưa đạt; đề xuất 23 công trình với nhu cầu vốn khoảng 690,5 tỷ đồng. Xã Hiệp Phước đề xuất 48 công trình, nhiệm vụ với tổng nhu cầu vốn sơ bộ khoảng 408,6 tỷ đồng, chủ yếu giải quyết những vấn đề về giao thông, thoát nước, hạ tầng dân sinh.

Tại Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông, Bình Khánh, nhu cầu đầu tư tập trung vào giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, môi trường, công trình phục vụ sản xuất. Riêng xã đảo Thạnh An, việc phát triển hạ tầng còn gắn với bảo tồn nghề muối Thiềng Liềng, du lịch cộng đồng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong khi đó, qua khảo sát bảy xã khu vực Củ Chi, nhu cầu đầu tư được xác định trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, thoát nước đến y tế, văn hóa, thương mại nông thôn, chuyển đổi số.

Thực tế này đặt ra yêu cầu lựa chọn công trình phù hợp đặc thù từng địa bàn, ưu tiên giải quyết những vấn đề thiết yếu thay vì đầu tư theo danh mục dàn trải.

Xây dựng nông thôn mới phải tránh đầu tư dàn trải

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh khảo sát về công tác thực hiện chương trình nông thôn mới

Với nhu cầu đầu tư lớn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đặc biệt quan tâm đến khả năng cân đối nguồn lực, thứ tự ưu tiên, tính đồng bộ giữa những công trình được đề xuất.

Theo đó, mỗi dự án cần làm rõ sự cần thiết, quy mô, hiện trạng, tiêu chí nông thôn mới liên quan, nguồn vốn và điều kiện triển khai. Đối với giao thông, phải xem xét đồng thời khả năng kết nối hệ thống thoát nước, hiệu quả giải quyết ngập úng. Những công trình trường học, y tế, văn hóa cần căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, tránh trùng lặp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua các đợt khảo sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Công Danh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định rõ tiêu chí còn thiếu, mục tiêu, lộ trình hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh việc lựa chọn danh mục đầu tư phải bảo đảm thiết thực, đồng bộ, ưu tiên công trình cấp bách, trực tiếp phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Việc phân kỳ đầu tư cần phù hợp khả năng cân đối ngân sách, tránh dàn trải hoặc trùng lặp với những chương trình, dự án đã được bố trí vốn.

Đồng thời, các địa phương phải làm rõ nguồn vốn, tiến độ, điều kiện triển khai, trách nhiệm quản lý sau đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở chuyên ngành hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, rà soát quy hoạch, tháo gỡ khó khăn để những dự án đủ điều kiện sớm được triển khai.

Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố xem xét nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối ngân sách, nguyên tắc phân bổ nguồn lực giai đoạn 2026 - 2030.

Việc tập trung nguồn lực vào những công trình thực sự cấp thiết sẽ giúp Chương trình xây dựng nông thôn mới tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới hoàn thiện tiêu chí, mà còn cải thiện chất lượng hạ tầng, điều kiện sống và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân.