TP Hồ Chí Minh: Ứng dụng 'mắt thần' quản lý đô thị

Nhờ dữ liệu từ camera, Công an TPHCM xử lý được nhiều vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ảnh: C.A

Hàng loạt vụ việc được xử lý nhờ “mắt thần”

Thông tin với phóng viên, đại diện Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết, mới đây đã xử lý một vụ việc điển hình. Đối tượng gây tai nạn bỏ trốn đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vụ việc này xảy ra vào khuya ngày 20/9, trên đường Trương Công Định (phường Vũng Tàu). Lúc này, xe mô tô do anh Nguyễn Đình Huy điều khiển chở chị ruột Nguyễn Thị Thương bị ôtô Mercedes biển số 72A-786.27 va chạm từ phía sau. Sau tai nạn, tài xế ôtô bỏ trốn. Sau đó, cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu từ video camera khu vực và tổ chức truy xét. Đến sáng 21/9, chiếc Mercedes được phát hiện đỗ tại đường Bà Huyện Thanh Quan. Công an nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Thái Tuấn là người điều khiển xe và xử lý nghiêm khắc nhất.

Không chỉ phục vụ xử lý giao thông, các “mắt thần” còn được sử dụng để xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường. Điển hình, xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) là địa phương sớm ứng dụng số vào quản lý môi trường, hiện vận hành khoảng 102 camera an ninh, tập trung ở các khu vực đất trống, nơi tình hình an ninh trật tự và đổ rác diễn biến phức tạp. Từ hình ảnh camera và phản ánh của người dân, nhiều trường hợp đã được chính quyền phường này xử lý triệt để. Mới đây, qua dữ liệu camera trên đường Liên ấp 3-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện hai người dùng xe ba gác đổ khoảng 30kg rác trái quy định. Ngày 8/9, UBND xã này đã xử phạt các đối tượng này, mỗi người 3,5 triệu đồng về hành vi trên. Từ khi sáp nhập đến nay, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã ban hành 22 quyết định xử phạt liên quan đến vứt rác, đổ, đốt, thải bỏ chất thải trái quy định, tổng số tiền 71,5 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, có gần 20 trường hợp đã bị xử lý, tổng tiền phạt 56,75 triệu đồng.

Trong lĩnh vực giao thông, quy mô xử lý qua camera cũng rất lớn. Theo Công an TPHCM, từ ngày 15/12/2025 đến 14/7/2026, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý khoảng 808.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Riêng đường bộ có gần 280.000 trường hợp được ghi nhận qua camera giám sát, thiết bị nghiệp vụ hoặc phản ánh của người dân để gửi thông báo phạt nguội.

Tăng cường giám sát bằng ứng dụng số

Theo bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM), địa phương hiện còn 16 điểm nóng về rác, chủ yếu tại các bãi đất trống, khu dân cư thưa thớt, khu vực giáp ranh. Xã này đang rà soát, thống kê các điểm này, ưu tiên bố trí camera và vận động nguồn lực xã hội hóa. Cũng theo bà Hiếu, xã đã tổ chức 22 đợt ra quân vệ sinh, thu gom 184 tấn rác, cắm 26 bảng cấm đổ rác và trồng 1.650 cây xanh. Người dân được khuyến khích cung cấp hình ảnh, video về hành vi đổ, đốt, chôn lấp rác trái quy định.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Tứ Cường, Cảnh sát khu vực Ấp 23 (Công an xã Tân Vĩnh Lộc) cho biết, các đối tượng thường lợi dụng đất trống, đường vắng để đổ rác. Do đó, Công an xã phối hợp UBND xã lắp camera di động để phát hiện, truy xét. Địa phương tiếp tục đề xuất kinh phí lắp thêm camera.

Tại phường Tân Thuận, camera cũng được xác định là giải pháp nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Bùi Văn Ba. Thiếu tá Phạm Hoàng Lâm, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường Tân Thuận) cho biết, phường sẽ lắp đặt, tối ưu hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc đường giao thông. Hình ảnh sẽ truyền về trung tâm điều hành của phường, làm căn cứ xác minh, lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với các trường hợp cố tình dừng, đỗ xe dưới lòng đường mua hàng hoặc lấn chiếm vỉa hè buôn bán.

Với lực lượng CSGT, Công an TPHCM cho biết việc xử lý qua camera được triển khai song song với tuần tra, kiểm soát trực tiếp. Công an TPHCM cũng sẽ tiếp tục phân tích từng vụ tai nạn để xác định nguyên nhân, tuyến đường, khung giờ, loại phương tiện và nhóm đối tượng liên quan, từ đó triển khai giải pháp phòng ngừa phù hợp.