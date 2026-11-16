TP Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ in 3D tạo hình vùng hàm mặt cho bệnh nhân ung thư

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh, ngày 30/01/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Một bệnh nhân ung thư hàm trên bên phải xâm lấn rộng vùng mũi, xoang sàng, xương gò má, xương bướm và sàn ổ mắt phải vừa được các bác sỹ Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật tạo hình bằng công nghệ in 3D.

Ca phẫu thuật thành công mở ra hướng điều trị các tổn thương ung thư hàm mặt phức tạp, giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, nam bệnh nhân L.T.N. (40 tuổi) xuất hiện đau kéo dài vùng hàm trên phải, từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng thêm. Bệnh nhân đi khám tại bệnh viện chuyên sâu được phát hiện ung thư hàm trên bên phải và nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 vào tháng 6/2026.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, MRI, xạ hình xương, hóa mô miễn dịch và tầm soát toàn thân. Kết quả cho thấy khối u đã phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt; đồng thời xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng nằm sát nền sọ.

Chủ trì hội chẩn liên chuyên khoa toàn bệnh viện, Đại tá, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 xác định, loại ung thư này đáp ứng kém với hóa xạ trị, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính. Các bác sỹ thống nhất lên kế hoạch phẫu thuật giả tưởng và ứng dụng công nghệ in 3D.

Ca phẫu thuật thực tế diễn ra trong 13 giờ đồng hồ, các bác sỹ đã cắt bỏ toàn bộ tổn thương tầng giữa mặt gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng. Các diện cắt được kiểm tra bằng sinh thiết tức thì nhằm bảo đảm loại bỏ tối đa tổn thương, nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Ngay sau đó, khu vực khuyết hổng tầng giữa mặt sau cắt u được tái tạo bằng vạt xương mác tự do (một xương dài, nhỏ và mảnh nằm ở phía ngoài cẳng chân). Xương mác được tạo hình theo kế hoạch 3D, chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Sàn ổ mắt được tái tạo bằng lưới titan; một phần cơ thái dương được sử dụng để trám lấp khuyết hổng, góp phần phục hồi cấu trúc và che phủ vùng phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục điều trị theo phác đồ xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện và chỉ định tái khám theo dõi định kỳ.

Ca phẫu thuật cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa, kỹ thuật vi phẫu của các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175; đồng thời mở ra hướng điều trị các tổn thương ung thư hàm mặt phức tạp, giúp người bệnh có cơ hội trở lại với cuộc sống sinh hoạt đời thường./.