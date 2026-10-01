TP Hồ Chí Minh: Ùn tắc giao thông kéo dài hơn 5km trên Xa lộ Hà Nội

Hàng nghìn phương tiện ùn ứ ở cửa ngõ TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận khoảng 9 giờ cho thấy hàng dài xe container, xe tải và ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một trên Xa lộ Hà Nội. Khu vực trước Bến xe Miền Đông mới và nút giao Tân Vạn xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Xe máy phải di chuyển len lỏi giữa dòng ô tô và xe tải đang ùn ứ.

Hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài , nhích từng mét.

Tại khu vực hầm chui, dòng phương tiện cũng bị ùn ứ. Sau khi qua hầm, các phương tiện tiếp tục gặp đoạn đường bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công công trình nút giao Tân Vạn. Mặt đường bị thu hẹp khiến dòng xe càng bị dồn ứ.

Tình trạng ùn tắc trên Xa lộ Hà Nội đã lan sang một số tuyến đường kết nối với nút giao Tân Vạn như Mỹ Phước - Tân Vạn, Nguyễn Xiển...

Theo ghi nhận, nguyên nhân gây ùn ứ là do một lượng lớn xe container tập trung từ khu vực cầu Đồng Nai dọc Xa lộ Hà Nội để chờ vào cảng. Một số tài xế phải dừng phương tiện trên đường trong thời gian dài để chờ điều tiết.

Các phương tiện nối đuôi nhau qua khu vực trước Bến xe miền Đông mới.

Một cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại hiện trường cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc là lượng xe container đổ về cảng Bình Dương tăng cao, trong khi khu vực bên trong cảng quá tải, không còn vị trí để tiếp nhận phương tiện. Do đó, nhiều xe phải dừng chờ bên ngoài, ảnh hưởng đến dòng phương tiện trên Xa lộ Hà Nội.

CSGT điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét trên đường.

Bên cạnh đó, khu vực nút giao Tân Vạn đang được tổ chức rào chắn, phân luồng phục vụ thi công công trình, khiến mặt đường bị thu hẹp, làm gia tăng tình trạng ùn tắc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại nút giao Tân Vạn để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực.

Đến gần trưa ngày 1/10, tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Dòng phương tiện tiếp tục đông, đặc biệt là xe container hướng vào khu vực cảng.

Đến trưa ngày 1/10, tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.