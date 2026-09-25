TP. Hồ Chí Minh: UBND cấp xã được quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư

UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho UBND cấp xã được quyền quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Quang Phương

Ngày 24/9, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6239/QĐ-UBND về ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu (UBND cấp xã) thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư (TĐC) do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2026

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ TĐC do Nhà nước đầu tư xây dựng (không phân biệt địa bàn bố trí TĐC) theo quy định tại khoản 1 Điều 37a Nghị định số 95/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP). Cụ thể: Giá bán nhà ở phục vụ TĐC trong địa bàn cấp xã do UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường quyết định.

Trường hợp bố trí nhà ở TĐC tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn cấp xã có đất thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, TĐC quyết định giá bán nhà ở TĐC sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà TĐC và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà; bảo đảm việc xác định giá bán thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Việc ủy quyền trên có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030.

UBND thành phố lưu ý UBND cấp xã khi thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.