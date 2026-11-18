Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã tôn vinh 9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu; 50 cán bộ quản lý, giáo viên xuất sắc từ các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cho đến các trường chuyên biệt đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Đồng thời, 10 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP cũng được trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Tấn Phát ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và cống hiến bền bỉ của đội ngũ nhà giáo đã góp phần giữ vững chất lượng của toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo của giáo dục TP.

Các nhà giáo vinh dự đón nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. (Ảnh: HH)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong cũng ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của đội ngũ thầy cô giáo đối với mạng lưới giáo dục có quy mô lớn nhất cả nước (hiện quản lý hơn 3.400 cơ sở giáo dục và hơn 2,5 triệu học sinh). Lãnh đạo Thành phố yêu cầu toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị; kiên quyết thực hiện nguyên tắc “giảm để tăng” bằng cách cắt giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách hành chính, giảm bớt các cuộc thi mang tính hình thức cùng căn bệnh áp lực thành tích nhằm dành nhiều thời gian hơn cho thầy cô tự học, tự nghiên cứu và gia tăng không gian trải nghiệm, sáng tạo cho học trò.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM định hướng, các nhà trường tiếp tục đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực người học gắn với việc bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái, nghĩa tình. Toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, hạnh phúc, khai thác hiệu quả nền tảng học bạ số và học liệu số, song hành cùng việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất lẫn tinh thần để xây dựng đội ngũ nhà giáo ngày càng vững vàng về chuyên môn và tâm huyết với nghề.

Trước đó, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2026. Chương trình ghi nhận những thành tích nổi bật của các giáo viên, giảng viên trẻ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cũng như sự tham gia tích cực vào công tác Đoàn - Hội - Đội và các hoạt động vì cộng đồng. Đáng chú ý, trong số 1.113 gương mặt trẻ được vinh danh đợt này, có 193 nhà giáo đạt danh hiệu hai lần liên tiếp đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM.