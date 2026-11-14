TP Hồ Chí Minh tuyên dương 50 nhà giáo dịp 20/11

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) diễn ra lúc 8 giờ ngày 18/11 tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dự kiến có khoảng 536 đại biểu tham dự.

Nghệ nhân thư pháp tặng chữ tri ân các thầy cô giáo tại triển lãm "Tâm Đạo".

Bên cạnh các nghi thức kỷ niệm, chương trình sẽ trình chiếu phim tư liệu “Sứ mệnh người thầy trong kỷ nguyên đô thị mới”, khắc họa vai trò, những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong quá trình phát triển giáo dục Thành phố.

Dịp này, Thành phố tổ chức vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 năm 2026; Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và các giải thưởng cao quý của ngành. Đáng chú ý, 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 sẽ được tuyên dương tại buổi lễ. Đây là hoạt động ghi nhận những đóng góp, tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục.

Cùng ngày, triển lãm “Nhà giáo Thành phố với khát vọng đổi mới và phát triển” diễn ra tại khu vực tiền sảnh Hội trường Thành ủy, giới thiệu 61 hình ảnh thuộc 6 cụm chuyên đề. Triển lãm khắc họa những dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục Thành phố, từ đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đổi mới phương pháp dạy học đến chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng phòng học số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Qua đó, hình ảnh người thầy được đặt trong bức tranh đổi mới giáo dục, gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Bên cạnh hoạt động cấp Thành phố, công tác tri ân các thế hệ nhà giáo cũng được chú trọng. Ngày 16/11, Sở GDĐT tổ chức họp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Giáo dục đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố dự kiến tổ chức 50 đoàn đến thăm 57 nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 18 gia đình nhà giáo đã mất. Đây là những cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục qua các thời kỳ, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã dành tâm huyết cho công tác trồng người.

Thầy trò cùng tham gia hoạt động tìm hiểu nghệ thuật truyền thống tại sân trường.

Tại các cơ sở giáo dục, hoạt động kỷ niệm được triển khai đến hết ngày 20/11, tập trung vào các phong trào thi đua, biểu dương nhà giáo tiêu biểu và giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho học sinh. Những tấm gương thầy cô tận tụy, sáng tạo, gắn bó với nghề cũng được giới thiệu, lan tỏa trên các kênh thông tin của nhà trường.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh không chỉ tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo mà còn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giáo viên trong đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và thích ứng với yêu cầu phát triển của Thành phố trong kỷ nguyên số.