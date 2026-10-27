TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 358 doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế

Hoạt động nhằm ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích tính minh bạch và tuân thủ tự nguyện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Ảnh: Bnews phát

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 620.000 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ giao, vượt 18,2% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng thu ngân sách tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 9 tháng, tổng thu đạt 538.079 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán Chính phủ giao và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế đạt khoảng 305.000 tỷ đồng, tương đương 95% dự toán.

“Kết quả đạt được là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo, khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế, cũng như nỗ lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh và ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Cơ quan thuế xác định sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững, góp phần vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh”, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 100 doanh nghiệp được trao giấy khen của Cục Thuế và 258 doanh nghiệp nhận giấy khen của Thuế TP. Hồ Chí Minh. Đây là những doanh nghiệp được lựa chọn từ cộng đồng gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, có thành tích tiêu biểu trong chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng việc tuân thủ nghĩa vụ thuế không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn liên quan đến uy tín và năng lực phát triển dài hạn. Ông Trần Minh Toản, Tổng giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam, cho biết doanh nghiệp chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn khi phát sinh vướng mắc trong kê khai, nộp thuế, qua đó bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Tương tự, đại diện Công ty cổ phần Phúc Sinh cho biết việc kê khai minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là một phần trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng uy tín trên thị trường.

Về định hướng quản lý, Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay sẽ tiếp tục chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý thu, hạn chế thất thu, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, việc duy trì tốc độ tăng thu, mở rộng cơ sở thu và nâng cao mức độ tuân thủ thuế sẽ là những yếu tố quan trọng. Bên cạnh các biện pháp quản lý, thanh tra và chống thất thu, việc nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp cũng có ý nghĩa đối với tính ổn định và bền vững của ngân sách.