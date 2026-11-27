TP. Hồ Chí Minh dự kiến 90.000 chương trình khuyến mãi và kích cầu mua sắm từ nay đến Tết Nguyên đán 2027 (Ảnh: NH)

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh thông tin, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026, Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Shopping Season in Vibrant HCM” đã tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt. Chương trình thu hút khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia, với 38 hội chợ, triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng. Chiến dịch ghi nhận khoảng 7,8 triệu lượt người tiếp cận và mua sắm.

Để tạo thuận lợi cho người dân tìm kiếm các chương trình khuyến mãi, trong tháng 12/2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ kích hoạt chương trình “Quét QR - Mở mùa mua sắm”, đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR tại các địa điểm công cộng, chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Thay vì tìm kiếm chương trình khuyến mãi của từng doanh nghiệp, người dân chỉ cần quét một mã QR thống nhất để tra cứu bản đồ các điểm bán có ưu đãi gần nhất, cập nhật chương trình giảm giá và tiếp cận các ưu đãi liên kết giữa nhà bán lẻ, ngân hàng và đơn vị thanh toán.

Mã QR sẽ được bố trí tại 14 ga metro số 1, các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, nhà chờ xe buýt, cũng như tại lối vào và quầy thu ngân của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Thành phố cũng sẽ quảng bá các chương trình ưu đãi mua sắm qua tin nhắn SMS, tập trung vào những dịp cao điểm như ngày 12/12, Giáng sinh và chào năm mới 2027.

Theo dự báo của ngành công thương TP. Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 2 sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn ước đạt 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thương mại điện tử đóng góp 81,6% phần doanh thu tăng thêm, trong đó TikTok Shop ghi nhận mức tăng 67%, Shopee tăng 31%.

Riêng các hoạt động kích cầu trực tiếp và gián tiếp thuộc chương trình “Shopping Season in Vibrant HCM” ước tính mang lại khoảng 32.392 tỷ đồng doanh thu.