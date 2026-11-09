TP. Hồ Chí Minh: Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung kết nối cộng đồng sáng tạo số

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác” trên nền tảng số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gắn với dấu mốc 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, thành phố có lợi thế về cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và hoạt động truyền thông sáng tạo. Tuần lễ được tổ chức nhằm kết nối những nguồn lực này, tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, nhà sáng tạo nội dung ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh, giá trị văn hóa và đời sống xã hội đến công chúng bằng những phương thức mới, gần gũi, hấp dẫn.

Đặc biệt, hoạt động sáng tạo nội dung không chỉ giới hạn trong văn hóa, giải trí mà còn có thể quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế số.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh nhận định, TP. Hồ Chí Minh có nhiều cộng đồng sáng tạo nội dung hoạt động năng động, nhưng còn phân tán, thiếu sự kết nối đồng bộ.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, nhu cầu hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp với nhà sáng tạo nội dung ngày càng lớn. Vì vậy, cần hình thành không gian chung để cộng đồng gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hiệu quả hơn.

Đại diện TikTok kỳ vọng Tuần lễ không chỉ là sự kiện riêng lẻ mà còn mở đầu cho những hoạt động hợp tác lâu dài giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng sáng tạo.

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, Tuần lễ diễn ra trong hai ngày 13 - 14/11 tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp chuỗi phát sóng trực tiếp trên nền tảng số từ ngày 9 - 13/11.

Điểm nhấn là tọa đàm đối thoại lãnh đạo thành phố với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số” ngày 14/11 tại Khách sạn Rex Sài Gòn.

Chương trình còn có hoạt động đào tạo về pháp luật nội dung số, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; không gian trải nghiệm công nghệ với sự tham gia của TikTok, YouTube, Meta cùng những đơn vị truyền thông, công nghệ.

Trong khuôn khổ họp báo, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, dành cho mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Các KOL, KOC tham dự buổi họp báo

Cuộc thi khuyến khích người tham gia ghi lại, lan tỏa những câu chuyện về văn hóa, con người, bản sắc và sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh bằng phương thức truyền thông hiện đại.

Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh kỳ vọng mỗi nhà sáng tạo nội dung trở thành một người kể chuyện về thành phố bằng góc nhìn, trải nghiệm riêng.

Đó có thể là câu chuyện về một điểm đến, sản phẩm đặc trưng, nét văn hóa hoặc những đổi thay trong đời sống đô thị. Từ những nội dung gần gũi, chân thực, hình ảnh thành phố có thể được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, với hai giải tập thể và năm giải cá nhân. Những tập thể, cá nhân đạt giải cao nhất sẽ được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, thành phố mong muốn những sản phẩm sáng tạo không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn có nội dung tích cực, phản ánh chân thực đời sống, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với phương thức thể hiện hiện đại.

Thông qua Tuần lễ và cuộc thi, TP. Hồ Chí Minh hướng tới phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung có trách nhiệm, mở rộng hợp tác, góp phần quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số.