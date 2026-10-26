TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ ngập kéo dài cuối năm do triều cường

Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường ngập nặng chân cầu Ba Son, phường An Khánh, sau cơn mưa lớn trưa 6/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường hiện nay có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 26 - 28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè dự báo đạt 1,70 - 1,75m, vượt báo động III từ 0,10 - 0,15m; tại trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,80 - 1,86m, vượt báo động III từ 0,20 - 0,26m. Dự báo đỉnh triều có thể xuất hiện vào ngày 27/10, với mực nước tại Thủ Dầu Một đạt khoảng 1,88m vào 19 giờ, trạm Phú An đạt 1,73m vào 18 giờ và trạm Nhà Bè đạt 1,75m vào 17 giờ.

Triều dâng cao vào khoảng 5 - 7 h và 17 - 19 h, trùng thời gian người dân đi làm, đi học và trở về nhà, tiềm ẩn nguy cơ ngập đường, ùn tắc giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt tại các khu vực thường xuyên bị ngập. Nếu mưa lớn xuất hiện đồng thời với đỉnh triều, khả năng tiêu thoát nước có thể bị hạn chế, khiến tình trạng ngập kéo dài hơn.

Dự báo, trong mười ngày tới, TP Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện mưa dông, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong các ngày 27 - 28/10, nhiễu động gió Đông trên cao có khả năng hoạt động mạnh dần, làm tăng nguy cơ mưa dông cục bộ. Mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực đô thị thoát nước kém, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại một số khu vực ven sông.

Thực tế, áp lực ngập úng đã thể hiện rõ trong nhiều tháng qua. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2026, thành phố ghi nhận 2 đợt triều cường vượt báo động III tại các trạm Phú An và Thủ Dầu Một; 8 trận mưa lớn, dông, lốc làm 3 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại nhà cửa, cây xanh, hoa màu và tài sản.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, từ nay đến cuối năm có thể còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập. Sau đợt cuối tháng 10, các đợt tiếp theo dự kiến xuất hiện trong các ngày 10 - 12/11, 25 - 27/11 và hai đợt trong tháng 12. Đây là dự báo được đưa ra trước đó, các địa phương cần tiếp tục cập nhật theo các bản tin thủy văn mới nhất.

Trong khi đó, thời tiết giai đoạn cuối mùa mưa vẫn có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, dông, lốc và gió giật mạnh, khiến nguy cơ ngập không chỉ phụ thuộc vào mực nước triều mà còn vào lượng mưa và khả năng tiêu thoát của từng khu vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó ngập do mưa lớn, triều cường và xả lũ; kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cống và cửa van ngăn triều, chuẩn bị vật tư, phương tiện xử lý ngay các vị trí xung yếu.

Các đơn vị quản lý thoát nước, thủy lợi và giao thông cần phối hợp bố trí máy bơm tại điểm ngập, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn tín hiệu; tổ chức lực lượng điều tiết giao thông, không để người và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, không bảo đảm an toàn.

Mưa lớn chỉ trong khoảng 30 phút giữa trưa 6/10, nhiều tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh bị ngập.

Thực tế, UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương tu sửa cấp bách 89 công trình xung yếu tại 21 phường, xã, với kinh phí hơn 227,9 tỷ đồng. Sở cũng đề xuất sửa chữa thêm 134 công trình tại 23 phường, xã, với kinh phí hơn 326,6 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh triển khai các công trình đã được chấp thuận, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các hạng mục đang đề xuất để kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đặt yêu cầu phối hợp vận hành hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An dựa trên dự báo thời tiết, mực nước và yêu cầu an toàn công trình, hạn chế nguy cơ bất lợi cho vùng hạ du khi mưa lớn, triều cường và xả nước cùng xảy ra. Việc điều tiết cần tính toán dung tích đón nước, giảm áp lực cho hạ lưu, đồng thời bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô sắp tới.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chuyển từ tư duy chống ngập đơn thuần sang quản lý nước tổng thể, kết hợp giữ nước, trữ nước và thoát nước, khắc phục tình trạng quá tải tại những khu vực có hệ thống thoát nước hạn chế. Thành phố định hướng tăng cường ứng dụng bản đồ số, dữ liệu quan trắc và công nghệ cảnh báo để cung cấp thông tin sớm về khu vực có mưa lớn, tuyến đường có nguy cơ ngập và mức ngập dự kiến, giúp người dân chủ động điều chỉnh lộ trình, thời gian đi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày triều cường lên cao, người dân tại khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi qua tuyến đường ngập sâu và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Với nguy cơ triều cường tiếp tục xuất hiện nhiều đợt trong hai tháng cuối năm, hiệu quả ứng phó sẽ phụ thuộc không chỉ vào khả năng xử lý tình huống trước mắt mà còn vào tiến độ sửa chữa công trình, phối hợp vận hành hệ thống thủy lợi và chất lượng cảnh báo sớm.