Theo báo cáo của UBND thành phố tại kỳ họp, gói nội dung trình lần này bao gồm 29 tờ trình dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý, có tới 24 tờ trình tập trung triển khai các điều khoản cốt lõi của Luật Phát triển đô thị nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" kinh niên về hạ tầng, không gian ngầm và thu hút nguồn lực.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh xã hội, UBND thành phố đã đề xuất nhiều chính sách nhân văn, hướng trực tiếp đến người dân và lực lượng y tế tuyến đầu. Nổi bật là tờ trình số 1206/TTr-UBND về việc hỗ trợ nhân viên y tế công lập luân phiên về cơ sở cấp cơ bản và các Trạm Y tế xã, phường, đặc khu. Mức hỗ trợ hằng tháng dự kiến dao động từ 8 đến 20 triệu đồng/người, đặc biệt có thể lên tới 30 triệu đồng/người khi tăng cường ra đặc khu Côn Đảo. Chính sách này kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán thiếu hụt nhân lực y tế cơ sở với quy mô khoảng 1.300 lượt người/năm, tổng kinh phí lên đến hơn 108 tỷ đồng/năm từ ngân sách địa phương.

TP Hồ Chí Minh: Trình HĐND hàng loạt cơ chế bứt phá phát triển đô thị và an sinh xã hội

Bên cạnh đó, thành phố cũng trình chính sách hỗ trợ chi phí chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng chu kỳ cho người mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5 thuộc nhóm yếu thế (trẻ em, hộ mới thoát nghèo, người cao tuổi neo đơn) và chính sách tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Đây là những bước đi thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và Chính quyền Thành phố trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ở góc độ quản lý an ninh trật tự và an toàn xã hội, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua cơ chế áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm. Quy định này sẽ tăng cường thẩm quyền mạnh mẽ cho chính quyền cấp xã, tạo công cụ pháp lý sắc bén để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, an toàn cháy nổ hoặc các nguy cơ gây mất an ninh địa bàn.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, TP Hồ Chí Minh cũng mạnh dạn áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn quy định chung của Trung ương khi hạ ngưỡng lưu lượng bắt buộc phải quan trắc tự động liên tục xuống bằng 0,8 lần mức quy định của Chính phủ đối với các cơ sở xả nước thải và khí thải công nghiệp.

Đặc biệt, để khơi thông nguồn lực đất đai và xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí, thành phố trình quy định trình tự, thủ tục thu hồi cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương quản lý sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích (không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Đây được xem là hành lang pháp lý đột phá giúp tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, thu hồi quỹ đất sạch phục vụ phát triển hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh lần thứ năm khóa XI.

Trong nhóm các nghị quyết cá biệt, UBND thành phố trình HĐND quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm với số vốn rất lớn. Đáng chú ý là 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Rạch Ông đến hết bờ Nam kênh Đôi) nhằm thực hiện mục tiêu cấp bách di dời nhà ven kênh rạch, cải thiện hoàn toàn đời sống cho hàng ngàn hộ dân và tăng khả năng chống sạt lở.

Ngoài ra, dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố với tổng vốn hơn 12.106 tỷ đồng và dự án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối giao thông đường bộ với tỉnh Tây Ninh (trị giá gần 3.200 tỷ đồng) cũng được đưa ra thảo luận. Để hiện thực hóa hạ tầng giao thông kết nối, thành phố cũng trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác nhằm thi công tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh.

Các quyết sách được trình tại kỳ họp lần này mang tính toàn diện, vừa mở đường cho các mô hình kinh tế mới, vừa củng cố vững chắc trận địa an sinh xã hội và an ninh trật tự, tạo đà bứt phá cho TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.