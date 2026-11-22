3D Mapping kể câu chuyện lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Bằng ngôn ngữ ánh sáng, hình ảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại, tác phẩm đưa công chúng bước vào hành trình khám phá cội nguồn dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng phát triển của Thành phố.

Chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức, Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Với thời lượng hơn 12 phút, tác phẩm “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận” được xây dựng thành ba chương: Khởi nguyên, Hiện tại và Tương lai, tạo nên hành trình xuyên suốt từ cội nguồn dân tộc đến diện mạo đô thị hôm nay và khát vọng vươn xa trong tương lai.

Mở đầu tác phẩm, chương Khởi nguyên đưa người xem trở về với những huyền thoại dựng nước, từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên đến sự hình thành cộng đồng 54 dân tộc anh em. Qua đó, tác phẩm khắc họa cội nguồn chung và những giá trị văn hóa đã được các thế hệ người Việt gìn giữ, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.

Câu chuyện lịch sử về 54 dân tộc được kể lại một cách sống động.

Tiếp nối hành trình ấy, chương Hiện tại tập trung tái hiện quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nhiều dòng người, giao thoa các nền văn hóa và không ngừng chuyển mình qua các thời kỳ. Những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa cùng sức sống của con người Thành phố được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật thị giác hiện đại.

Ở chương Tương lai, tác phẩm mở ra không gian của niềm tin và khát vọng phát triển. Những giá trị di sản được xem là nền tảng để Thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh hiện đại, phát triển và vươn tầm.

Thông qua hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng, chương trình gửi gắm thông điệp về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đa dạng trong thống nhất. Đây cũng là cách tiếp cận mới trong việc đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần công chúng thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ.

Thành phố hiện đại và năng động cũng được tái hiện qua hình ảnh, ánh sáng và âm thanh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng chung tay xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được TP Hồ Chí Minh tổ chức với tinh thần lấy người dân làm chủ thể sáng tạo

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam; trong khi đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Đối với TP Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, là nền tảng để Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng khẳng định, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với tinh thần lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở và khu dân cư làm hạt nhân lan tỏa. Qua đó, văn hóa không chỉ hiện diện trong các di tích, bảo tàng hay sân khấu nghệ thuật mà cần trở thành một phần của đời sống hằng ngày, được nuôi dưỡng bằng sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm giữa con người với cộng đồng.

Đông đảo người dân cùng đến thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn mỗi người dân tiếp tục là một chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; mỗi gia đình, khu dân cư trở thành không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình. Đây cũng là nền tảng để TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TP Hồ Chí Minh rực rỡ tưng bừng trong tuần lễ chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Việc lựa chọn không gian kiến trúc trụ sở UBND-HĐND TP Hồ Chí Minh làm địa điểm trình diễn cũng tạo điểm nhấn cho chương trình, đưa một công trình mang dấu ấn lịch sử, kiến trúc của Thành phố trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống bằng phương thức thể hiện mới.