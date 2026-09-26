TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhóm đối tượng 'in lậu' 21.000 quyển sách trái phép

Sáng 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01, Công an TPHCM) thông tin, vụ khởi tố nhóm đối tượng liên quan vụ in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo đó, quá trình phát hiện, điều tra, lực lượng công an xác định, Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, hiện ngụ tại phường Phú Thọ, TPHCM) làm giám đốc, đã có hành vi in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra của Phòng PC01, từ đầu năm 2025 đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961, hiện ngụ tại phường Bàn Cờ, TPHCM) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (SN 1983, hiện ngụ tại phường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách, với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến đã vi phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Từ các nhân chứng, vật chứng kể trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” để tiến hành điều tra theo quy định.