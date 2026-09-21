TP Hồ Chí Minh: Triệt phá 8 đường dây mua bán ma túy, bắt 126 đối tượng

Các đối tượng trong Chuyên án. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Thành phố về đổi mới tư duy trong công tác phòng ngừa, quản lý đối tượng, điều tra và ứng dụng công nghệ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung truy xét theo hướng “lần theo dòng chảy ma túy”.

Trong 10 ngày đêm liên tục, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, truy xét từ những đầu mối nhỏ nhất, qua đó làm rõ toàn bộ các đường dây và đối tượng có liên quan. Công tác truy bắt được triển khai đồng bộ với việc đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Đối tượng Dương Minh Tuấn (sinh năm 1983, còn gọi là “Hoàng Nato”) bị bắt. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý có các đối tượng tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan.

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng đã đưa ma túy vào những sản phẩm có kích thước nhỏ, dễ cất giấu, hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Đây là phương thức tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Đối tượng Phạm Ngọc Như Huỳnh mua bán trái phép ma túy Etomidate. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Kim Ju Young (quốc tịch Hàn Quốc) và bạn gái Nguyễn Hoàng Khả Ái. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Việc khám phá chuyên án, đồng thời truy xét, triệt phá 8 đường dây ma túy được Công an TP Hồ Chí Minh xác định là kết quả của việc chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.