TP. Hồ Chí Minh: Triển lãm tem bưu chính 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm ngày 15/11

Triển lãm mở cửa tự do, giới thiệu đến công chúng những bộ sưu tập tem bưu chính và kỷ vật cách mạng gắn với lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn của triển lãm là hình thức trưng bày kết hợp giữa tem bưu chính và kỷ vật cách mạng, tạo sự liên kết về nội dung và ý nghĩa lịch sử, giúp người xem tiếp cận các sự kiện, nhân vật và câu chuyện lịch sử qua nhiều tư liệu khác nhau.

Đông đảo học sinh, thế hệ trẻ tham quan triển lãm

Cụ thể, Ban Tổ chức trưng bày 4 khung tem phóng to thuộc bộ sưu tập “Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 trên tem bưu chính Việt Nam” do Ban Thanh thiếu niên, Câu lạc bộ Viet Stamp thực hiện. Bên cạnh đó là 16 khung tiêu chuẩn, giới thiệu 6 bộ sưu tập tem của các nhà sưu tập đến từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang, với các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Đất nước - Văn hóa Việt Nam và thế giới.

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu 3 bộ sưu tập kỷ vật cách mạng của các nhà sưu tập trẻ thuộc Nhóm Sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ, Câu lạc bộ Viet Stamp, đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và TP. Đồng Nai. Các bộ sưu tập tập trung vào những chủ đề: Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; Đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần tái hiện những dấu mốc và câu chuyện lịch sử qua các hiện vật được lưu giữ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ngày đầu mở cửa tham quan triển lãm

Dịp này, Ban Tổ chức phát hành một mẫu phong bì và dấu kỷ niệm triển lãm mang chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Đồng thời, ra mắt Diễn đàn Viet Stamp tại địa chỉ [https://forum.vietstamp.net](https://forum.vietstamp.net), được nâng cấp từ diễn đàn cũ nhằm mang đến những trải nghiệm và tiện ích tốt hơn cho cộng đồng người sưu tập tem.

Triển lãm là hoạt động văn hóa chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026). Qua đó, góp phần lan tỏa văn hóa sưu tập tem, kỷ vật cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ.