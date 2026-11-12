TP Hồ Chí Minh triển khai thu nhận 6.927 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Diễn ra từ ngày 12 đến 17-11, chương trình triển khai lấy mẫu đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ tại 3 điểm thuộc các phường: Thủ Dầu Một, Bà Rịa và Phú Nhuận và bố trí 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu cho những trường hợp khó khăn, không thể đến trực tiếp các điểm thu nhận.

Việc lấy mẫu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin; tập trung vào thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ của liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là hoạt động thiết thực trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để phục vụ công tác “Đền ơn đáp nghĩa" gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, để tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng, an ủi thân nhân liệt sĩ; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các gia đình liệt sĩ.

Trong giai đoạn này, chương trình tập trung lấy mẫu giám định AND đối với thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại với thứ tự ưu tiên từ: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột); (3) Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); (5) Anh, chị em họ là con của chị gái, em gái ruột của mẹ đẻ liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái liệt sĩ, (7) Con ruột của liệt sĩ nữ. Tối đa mỗi liệt sĩ đăng ký 2 thân nhân.

Nhiều thân nhân liệt sĩ xúc động mang theo di ảnh và Bằng “Tổ quốc ghi công” đến tham gia lấy mẫu ADN, với mong mỏi sớm xác định được danh tính hài cốt người thân.

Cán bộ Công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN.

Cán bộ đối chiếu thông tin thân nhân liệt sĩ, cập nhật thông tin phục vụ lấy mẫu.

Thân nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ và quan hệ huyết thống, làm cơ sở lựa chọn người lấy mẫu phù hợp.

Thành phố bố trí 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu cho những thân nhân gặp khó khăn, không thể đến trực tiếp các điểm thu nhận.

Thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và bảo mật thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một “chìa khóa khoa học” quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh trao quà tặng thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN tại chương trình.