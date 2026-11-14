TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình khuyến công cuối năm

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khuyến công trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2026, Trung tâm Khuyến công đang đẩy mạnh triển khai nhiều đề án, chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trong những tháng cuối năm. Các hoạt động tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm là chương trình hỗ trợ các phòng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm dành cho những cơ sở có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thông qua chương trình, các cơ sở sản xuất có thêm điều kiện xây dựng những địa điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm uy tín, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, mua sắm của người tiêu dùng. Đồng thời, hoạt động này hướng tới kết nối với các chương trình du lịch, từng bước hình thành những điểm tham quan, mua sắm, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Cùng với đó, chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được chú trọng. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu.

Tham gia hội chợ, triển lãm là một trong những hoạt động được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công năm 2026.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn tạo điều kiện để các cơ sở xây dựng thương hiệu, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, góp phần duy trì, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động tại địa phương.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh còn triển khai chương trình hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước. Hoạt động này tạo cơ hội để các cơ sở công nghiệp nông thôn và làng nghề giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thêm điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường kết nối cung cầu, từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến công cũng được đẩy mạnh nhằm phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, đồng thời hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến công năm 2026 khoảng 4,36 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách khoảng 2,86 tỷ đồng và vốn đóng góp của các đơn vị thụ hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ các chương trình khuyến công được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.