TP Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027

Theo kế hoạch, ngành Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 51/CT-UBND ngày 15/8/2026 của UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027; tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, kỷ cương và an toàn trường học; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các em học sinh ở TP Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng năm học mới.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung giải quyết tình trạng quá tải trường, lớp tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Thành phố quan tâm trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng.

Trong chuyển đổi số, ngành Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu rà soát, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu giáo dục theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Thành phố đẩy mạnh vận hành học bạ số, văn bằng số, dữ liệu thi và tuyển sinh, từng bước thay thế hoàn toàn hồ sơ, giấy tờ và báo cáo thủ công.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm trong cập nhật, khai thác và bảo đảm an toàn dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục.

Kế hoạch cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp phường, xã, đặc khu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.