Ruộng lúa của người dân trên địa bàn xã Xuân Sơn (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: Quang Phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11674/UBND-DDT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa. Nghị quyết trên của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đất trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nay thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND đã quy định cụ thể định mức hỗ trợ theo 4 nhóm định mức: Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất theo Điều 54 Luật Đất đai và Chương VII Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT; đánh giá tính chất lý, hóa học - xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 5 năm/lần: Hỗ trợ 100% kinh phí đối với hoạt động trên theo khoản 1 Điều 53 Luật Đất đai và Chương II Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT

Ngoài ra còn: Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hỗ trợ 100% kinh phí mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ theo nhu cầu thực tế được duyệt. Chính sách này áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn có liên kết sản xuất, tiêu thụ giống lúa với nông dân (giống lúa phải đáp ứng quy định lưu hành phù hợp với thực tế thành phố).

Theo nghị quyết, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương và nguồn kinh phí do người được giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nộp theo quy định.