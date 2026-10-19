TP. Hồ Chí Minh: Triển khai đồng bộ các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam

Một Trạm Công dân số vừa được khánh thành vào ngày 17/10 tại đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 563/KH-UBND về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy đô thị phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, hệ giá trị quốc gia tập trung vào các mục tiêu lớn như hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Nền tảng tinh thần xã hội sẽ được phát huy dựa trên hệ giá trị văn hóa mang tính dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Đồng thời, hệ giá trị gia đình (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh) được xem là chiếc nôi hình thành nhân cách tốt đẹp. Mọi giá trị này cuối cùng sẽ kết tinh thông qua các phẩm chất tốt đẹp của chuẩn mực con người Việt Nam mới: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Thành phố nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng chặt chẽ giữa các yếu tố này, trong đó con người giữ vai trò trung tâm. Sự bồi dưỡng, hoàn thiện con người chính là chìa khóa xây dựng những gia đình hạnh phúc, kiến tạo một môi trường văn hóa lành mạnh và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đặt ra hàng loạt giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tích hợp mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hóa vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội; tích cực triển khai các chương trình lớn gắn với văn hóa như "Gia đình Việt"; thiết lập các không gian học đường, văn hóa công vụ và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh…

Điểm nhấn của kế hoạch là xây dựng "An ninh văn hóa không gian mạng giai đoạn 2026-2035". Thành phố sẽ chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử văn minh trên internet cho người dân, đồng thời đấu tranh bài trừ thông tin xấu độc, phản cảm để bảo vệ các chuẩn mực nhân văn trên môi trường số.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

Đặc biệt, thành phố yêu cầu việc triển khai các hệ giá trị này phải gắn liền mật thiết với đề án "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" theo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Để đi đầu và phát triển theo xu thế thời đại mới, TP. Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng sâu công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) để số hóa dữ liệu, hiện vật văn hóa. Cách làm này giúp tăng tính tương tác, hỗ trợ người dân dễ dàng trải nghiệm và tiếp cận các giá trị truyền thống thông qua bảo tàng số, thư viện số. Hệ thống bảng điều khiển dữ liệu (dashboard) cũng sẽ được xây dựng để các cơ quan quản lý dễ dàng giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai theo từng năm.