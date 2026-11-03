TP Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Theo đề án, TP Hồ Chí Minh hướng đến bảo đảm tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong dạy học, hoạt động giáo dục, giao tiếp, quản lý và sinh hoạt chuyên môn; hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh của TP Hồ Chí Minh từ Mức độ 1 đến Mức độ 3 phù hợp với lộ trình chung của quốc gia. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và dạy các môn học bằng tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có năng lực hội nhập sâu rộng.

Mục tiêu hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện đề án của thành phố được xác định qua Bộ tiêu chí đánh giá khả năng thực hiện đề án theo kế hoạch ở 3 Mức độ (Mức độ 1, Mức độ 2, Mức độ 3) quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.

Thành phố chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ngoại ngữ, dạy đủ 4 kỹ năng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố triển khai 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức vai trò của tiếng Anh trong giáo dục và hội nhập; hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính kế thừa nền tảng vững chắc dạy và học tiếng Anh của thành phố; phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực ngoại ngữ và phương pháp dạy học bằng tiếng Anh; xây dựng chương trình dạy học bằng tiếng Anh, chương trình tích hợp từ bậc mầm non; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, AI, tăng cường cơ sở vật chất; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công - tư; phát động phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả.

Thành phố chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực ngoại ngữ, dạy đủ 4 kỹ năng (chú trọng nghe, nói từ trung học cơ sở trở xuống), từng bước chuẩn hóa ngân hàng đề thi, công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh và năng lực học tập bằng tiếng Anh. Đồng thời, đầu tư phát triển các nền tảng học tập số, hệ thống học liệu trực tuyến và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích trình độ, nhu cầu của người học.

Về lộ trình thực hiện kế hoạch, trong giai đoạn 1 (2026 - 2030), thành phố sẽ xây dựng nền tảng, chuẩn bị đủ điều kiện triển khai; giai đoạn 2 (2031 - 2035), thành phố huy động tất cả nguồn lực triển khai, đạt chỉ tiêu hàng năm theo lộ trình; giai đoạn 3 (2036 - 2045), thành phố sẽ nâng cao, hoàn thiện điều kiện, nguồn lực cho phát triển bền vững.

Đối với các xã, phường có điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và khả năng xã hội hóa còn hạn chế, áp dụng lộ trình phù hợp, ưu tiên củng cố các điều kiện nền tảng trước khi thực hiện các mức độ cao hơn của đề án; bảo đảm việc triển khai thực chất, hiệu quả, không tạo áp lực cho cơ sở giáo dục và địa phương.

Sở GD&ĐT được giao chủ trì tổ chức, theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch thực hiện đề án theo quy định; xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đề án hàng năm; rà soát các chương trình dạy học bằng tiếng Anh, chương trình giáo dục tích hợp đang thực hiện trên địa bàn...