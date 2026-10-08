TP Hồ Chí Minh triển khai cơ chế mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai các cơ chế, chính sách phát triển và hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo liên quan đến Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Hội nghị tập trung giới thiệu các quy định về công nhận đối tượng, thủ tục và mức hỗ trợ để các đơn vị nắm bắt và thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Luật Phát triển đô thị được ban hành, Thành phố đã khẩn trương xây dựng các cơ chế và chính sách nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Riêng lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong tháng 9/2026 HĐND TP Hồ Chí Minh đã ban hành 6 nghị quyết nhằm hoàn thiện các cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển.

Theo ông Tuyên, các chính sách không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay mà còn phải tạo đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số của Thành phố. Trong đó, đổi mới sáng tạo cần được đặt trong tổng thể phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thay vì triển khai riêng lẻ từng lĩnh vực.

Một trong những nội dung được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh là việc công nhận các chủ thể tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cần quan tâm đến quy định công nhận để đáp ứng điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ tương ứng.

Ông Trần Trọng Tuyên lưu ý, trên thực tế, các tổ chức tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo hiện có nhiều tên gọi và mô hình hoạt động khác nhau; tuy nhiên, việc xác định đối tượng được hưởng chính sách phải căn cứ vào chức năng hoạt động và điều kiện công nhận theo quy định. Đây là nội dung các đơn vị cần đặc biệt quan tâm khi tham gia triển khai những cơ chế hỗ trợ mới.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị.

Đối với hoạt động ươm tạo, Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026 quy định hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua các tổ chức ươm tạo đáp ứng điều kiện. Chính sách được triển khai theo ba giai đoạn, gồm phát triển ý tưởng với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/dự án; kiểm chứng sản phẩm, mô hình với mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án và tăng tốc với mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án.

Các mức hỗ trợ này được thực hiện theo tiêu chí, điều kiện và quy trình lựa chọn quy định tại nghị quyết, không phải khoản kinh phí cấp đồng loạt cho mọi dự án. Việc hỗ trợ theo từng giai đoạn nhằm tạo điều kiện để các dự án khởi nghiệp từng bước hoàn thiện ý tưởng, kiểm chứng khả năng ứng dụng của sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 quy định chính sách hỗ trợ đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Theo đó, các dự án đáp ứng điều kiện có thể được hỗ trợ 50% chi phí hợp lệ cho từng nội dung như đào tạo nhân lực, thuê chuyên gia, nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, tư vấn khởi nghiệp và mua công nghệ. Tổng mức hỗ trợ tối đa theo các nội dung quy định là 800 triệu đồng/dự án.

Về chính sách thuế, Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí, điều kiện và thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Chính sách ưu đãi thuế được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027 đối với các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động khởi nghiệp, Thành phố còn ban hành các cơ chế phát triển hạ tầng và trung tâm đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hình thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, thu hút nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Những chính sách này được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cần chú trọng cả số lượng lẫn chất lượng doanh nghiệp được hình thành. Hiệu quả hoạt động không chỉ thể hiện qua số doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn ở khả năng tạo việc làm, doanh thu và tỷ lệ doanh nghiệp duy trì hoạt động sau những năm đầu thành lập.

Hội nghị thu hút sự tham dự của đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thành phố hướng đến phát triển thêm nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Trong đó, kỳ vọng sẽ có những doanh nghiệp khởi nghiệp đủ tiềm năng mở rộng quy mô và phát triển thành doanh nghiệp lớn.

Cùng với các nghị quyết đã ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành đang tiếp tục xây dựng những văn bản để trình trong tháng 10 và tháng 12/2026. Theo ông Tuyên, hệ thống chính sách dự kiến gồm tổng cộng 14 nghị quyết của HĐND Thành phố và 5 quyết định của UBND Thành phố cùng các văn bản liên quan.

Ông Trần Trọng Tuyên nhấn mạnh, việc ban hành cơ chế và chính sách mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là đưa chính sách vào thực tiễn để doanh nghiệp và cộng đồng thực sự được hưởng lợi. Đây mới là thước đo hiệu quả của các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố.