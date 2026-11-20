Tỉnh lộ 328 kết nối TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đang được thi công nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11414/UBND-ĐT về triển khai Chương trình thực hiện xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND 54 xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, hoàn chỉnh danh mục và nội dung chi tiết các dự án thực hiện chương trình. Các nội dung bao gồm sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch… Sau khi hoàn thiện, các xã gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) để tổng hợp, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về các nội dung, danh mục, chi tiết các dự án đề xuất.

Sở NN-MT (với vai trò chủ chương trình) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND 54 xã cùng các sở, ngành để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình. Hồ sơ này sẽ được trình thẩm định và hoàn chỉnh để trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định đầu tư theo đúng quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2024.

Đường nông thôn trên địa bàn xã Bình Giã (huyện Châu Đức cũ) được trải nhựa thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: Quang Phương

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình của 54 xã…

Song song với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo công tác chuẩn bị nguồn vốn cho năm 2027 và giám sát quá trình thực hiện. Cụ thể, Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với UBND 54 xã rà soát, đề xuất nhu cầu vốn thực hiện chương trình năm 2027 để gửi Sở Tài chính. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ tổng hợp và tham mưu UBND thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2026.

Ngoài ra, Sở NN-MT cũng chịu trách nhiệm tổ chức công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình theo quy định tại Điều 75 và Điều 76 Luật Đầu tư công năm 2024, bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.