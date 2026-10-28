TP. Hồ Chí Minh: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn

Người dân tham gia vận chuyển muối tại các ruộng muối trên địa bàn phường Tân Hải (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: Quang Phương

Ngày 27/10, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 10536/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố.

Chương trình trên được hợp nhất từ 4 CTMTQG trước đây: Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng nông thôn mới - giảm nghèo bền vững - phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cùng chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số thành 1 chương trình lớn, thống nhất.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc nguyên tắc: Việc hợp nhất tuyệt đối không làm thay đổi hay thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được phê duyệt; mỗi chỉ tiêu chỉ giao duy nhất một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính; không thành lập thêm các tổ chức quản lý, điều phối riêng theo ngành và không làm tăng biên chế.

Nông dân trồng hoa trên địa bàn xã Kim Long. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Thành phố thuộc nhóm địa phương tự cân đối ngân sách, có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng nhu cầu kinh phí, huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp pháp khác theo Điều 14, Điều 15 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP; không bố trí, thanh toán trùng nguồn cho cùng một nội dung, đối tượng.

Đồng thời, thực hiện quản trị theo kết quả đầu ra; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của chương trình và CSDL về ngân sách nhà nước; kết quả đánh giá theo khung tiêu chí tại Điều 37 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, xử lý trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Trong việc thực hiện CTMTQG nói trên, đặc khu Côn Đảo được ưu tiên bố trí nguồn lực theo tiêu chí địa bàn hải đảo. Trong ảnh, đặc khu Côn Đảo

Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp thành phố; chủ trì tham mưu kế hoạch thực hiện, hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới và chuẩn nghèo đa chiều.

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao; Dân tộc và Tôn giáo… chủ trì triển khai các nội dung chuyên ngành tương ứng như hiện đại hóa trường học (từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai), nâng cao năng lực y tế cơ sở, phát triển thể thao quần chúng và thực hiện chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND các xã và đặc khu Côn Đảo sẽ thực hiện toàn diện các nội dung bao gồm cả xây dựng nông thôn mới (đặc khu Côn Đảo được ưu tiên bố trí nguồn lực theo tiêu chí địa bàn hải đảo). Trong khi đó, UBND các phường không thực hiện nội dung nông thôn mới mà tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững đô thị và phát triển văn hóa - xã hội. Cơ chế đặc thù cho phép người dân tham gia vào các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản sẽ được áp dụng linh hoạt tại cả ba mô hình xã, phường và đặc khu.