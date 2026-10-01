TP. Hồ Chí Minh: Triển khai chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị

Năm 2026 là năm đầu tiên TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng để làm cơ sở triển khai trong các năm tiếp theo

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 530/KH-UBND về triển khai thực hiện các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố năm 2026. Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình trong chuỗi kế hoạch kéo dài đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI trong dẫn dắt, hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng nội địa, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước. Hướng tới hình thành các nhóm nhà cung ứng tiềm năng theo ngành, làm cơ sở xây dựng các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và phát triển bền vững hệ sinh thái công nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tàu container quốc tế đang bốc dỡ container tại khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Quang Phương

Theo kế hoạch, năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào 2 nhóm ngành Cơ khí - Tự động hóa và Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin. Thành phố sẽ từng bước hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ sở để phát triển các chuỗi liên kết trong nhóm ngành hóa dược - cao su nhựa và chế biến lương thực - thực phẩm trong những năm tiếp theo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kết nối doanh nghiệp lớn, đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa. Thành phố dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác với 2-4 doanh nghiệp lớn, đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI, qua đó chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu đối với nhà cung cấp. Tổ chức các hội thảo chuyên ngành, hội nghị kết nối giao thương (B2B) theo cụm ngành với sự tham gia của các doanh nghiệp đầu chuỗi.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành lập tối thiểu 2 nhóm nhà cung ứng tiềm năng trong các ngành Cơ khí - Tự động hóa và Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin, quy mô 20 doanh nghiệp/nhóm. Trong đó, 10 doanh nghiệp/nhóm sẽ được sàng lọc, bồi dưỡng và phát triển nhằm nâng cao năng lực quản trị, sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp lớn, đầu chuỗi.

Bên cạnh hoạt động kết nối, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo về chiến lược kinh doanh, quản lý sản xuất và mô hình nhà máy thông minh; tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất; chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cũng như các nguồn vốn, chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng và thuế.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương làm đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Sở Công Thương trước ngày 15/12/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.