TP. Hồ Chí Minh đang triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, người có tài năng. Ảnh: hcmut

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11486/UBND-VX về triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chủ động triển khai những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và nguồn kinh phí theo quy định. Các cơ quan, địa phương khẩn trương cụ thể hóa chỉ đạo thành kế hoạch hành động chi tiết, xác định rõ tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức đã được tuyển chọn, đưa vào diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 (trước đây) thực hiện rà soát, xử lý chuyển tiếp theo khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đúng thẩm quyền.

TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân định nhân sự theo 3 nhóm đối tượng để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, người có tài năng. Ảnh: hcmut

Cụ thể: Những trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới của Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề cử thì thực hiện quy trình đề cử để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào diện áp dụng chính sách mới.

Những trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn mới nhưng năm trước liền kề được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; đã hoặc đang chủ trì, tham gia tổ soạn thảo, nghiên cứu các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố; đồng thời được tập thể lãnh đạo xác định có năng lực vượt trội, tiềm năng phát triển tốt... sẽ được trình UBND thành phố xem xét cho tiếp tục hưởng chế độ theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND trong phần thời gian còn lại của thời hạn 5 năm.

Các trường hợp không đáp ứng điều kiện của hai nhóm trên, được điều động sang vị trí không thuộc phạm vi điều chỉnh, hoặc bị đánh giá không đạt yêu cầu, cơ quan quản lý lập hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách và thực hiện chi trả chế độ đến ngày làm việc thực tế cuối cùng theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu việc rà soát, phân loại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Quá trình xử lý được thực hiện cuốn chiếu theo từng trường hợp, không chờ đến hết đợt rà soát. Chậm nhất 30 ngày sau thời điểm rà soát, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.