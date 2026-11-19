Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 27-29/11/2026, chiến dịch “Vì biển đảo xanh” và chương trình nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển sẽ diễn ra tại đặc khu Côn Đảo. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch “Vì biển đảo xanh” và chương trình nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động lặn nuôi cấy, phục hồi 12 loài san hô cứng, dự kiến diễn ra sáng 28/11 tại khu vực Bãi Giông thuộc Hòn Bảy Cạnh và Bãi Cát Lớn thuộc Hòn Cau, trong phạm vi Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Tại đây, chuyên gia, nhân sự kỹ thuật và tình nguyện viên được đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng xuống độ sâu từ 4m đến 12m, cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên hoặc giá thể nhân tạo tại những khu vực rạn bị suy thoái, khó có khả năng tự phục hồi.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống, 4 họ, được lựa chọn phù hợp với điều kiện môi trường biển Côn Đảo. Hoạt động thực hiện trên cơ sở quy trình kỹ thuật và kết quả nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái biển tại địa phương.

Bên cạnh các điểm trình diễn, chương trình định hướng mở rộng phục hồi tại Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, Hòn Tài, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ cùng nhiều khu vực biển khác.

Sau cấy ghép, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo dự kiến thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, hạn chế hoạt động neo đậu tàu thuyền, đồng thời tổ chức quan trắc, đánh giá khả năng phục hồi của san hô.

Song song với hoạt động dưới biển, chiến dịch tổ chức nhiều chương trình khoa học, văn hóa và cộng đồng nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Ngày 27/11, tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển tại Côn Đảo sẽ diễn ra với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, tập trung trao đổi giải pháp bảo tồn gắn với hoạt động tình nguyện.

San hô tại khu vực biển Côn Đảo

Ngày 28/11, tại Công viên Tôn Đức Thắng, triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” khai mạc, giới thiệu 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình trực quan về hệ sinh thái biển, các loài sinh vật quý hiếm cùng hoạt động bảo vệ chủ quyền, môi trường biển đảo.

Toàn bộ tác phẩm và mô hình dự kiến được trao tặng UBND đặc khu Côn Đảo sau khi triển lãm kết thúc ngày 29/11.

Đáng chú ý, lễ phát động “Vì biển đảo xanh” và “Ngày hội sống xanh” dự kiến thu hút khoảng 500 người, gồm học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân và du khách.

Các đại biểu sẽ tham gia hai nhóm hoạt động gồm trải nghiệm, chứng kiến kỹ thuật nuôi cấy san hô dưới biển và ra quân thu gom rác thải, làm sạch bãi biển.

Chương trình còn có sự đồng hành của 13 hoa hậu, á hậu, người mẫu và á vương, trong đó có Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo và Á hậu Đặng Thanh Ngân, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, chiến dịch hướng đến huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và du khách tham gia bảo tồn hệ sinh thái biển lâu dài.

Theo kế hoạch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp nghiên cứu, giới thiệu các chương trình du lịch tình nguyện, kết hợp trải nghiệm Côn Đảo với hoạt động làm sạch biển, hỗ trợ phục hồi rạn san hô.

Thông qua chiến dịch, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng từng bước hình thành mô hình bảo tồn gắn với du lịch có trách nhiệm, phát huy giá trị sinh thái đặc sắc của Côn Đảo, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển đảo.