TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động vào chiều 21/10.

Chiều 21/10, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức thông tin về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; các chương trình hướng về cơ sở, ưu tiên người mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương hoặc gặp khó khăn đột xuất.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết các cấp công đoàn phải rà soát đúng đối tượng, nắm sát nhu cầu thực tế, không để người lao động khó khăn nào không có Tết. Thành phố phấn đấu bảo đảm 100% người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận ít nhất một hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết cho người lao động khó khăn.

Theo ông Phùng Thái Quang, công đoàn cần ưu tiên tổ chức chương trình tại địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú. Cách tổ chức này giúp người lao động thuận tiện tham gia, giảm thời gian di chuyển đến trung tâm, đồng thời đưa hoạt động chăm lo đến gần cơ sở.

Người lao động được hướng dẫn trước khi lên tàu về quê đón Tết năm 2026.

“Điểm mới là các hoạt động chăm lo dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11/2026, sớm hơn những năm trước. Trong đó, việc hỗ trợ tiền mặt sớm giúp người lao động chủ động cân đối chi tiêu, mua sắm những mặt hàng cần thiết và chuẩn bị Tết cho gia đình”, ông Phùng Thái Quang cho biết thêm.

Ông Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng, đề nghị doanh nghiệp sớm công bố phương án chi trả lương, thưởng trong tháng 11 và tháng 12. Người lao động cần biết trước quyền lợi để thu xếp việc đi lại, mua sắm, tránh bị động khi doanh nghiệp thông báo sát Tết. Công đoàn đồng thời tăng cường giám sát, nắm bắt tâm tư người lao động, kịp thời kiến nghị giải quyết vướng mắc về tiền lương, thưởng và quan hệ lao động, nhất là tại doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Thành phố dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người có hoàn cảnh khó khăn; số lượng chính thức thực hiện theo phân bổ được duyệt. Các đơn vị ưu tiên người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình gặp biến cố.

Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người, tùy nhóm đối tượng. Người lao động tại doanh nghiệp chưa có công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người. Trường hợp đặc biệt khó khăn, đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo chế độ riêng, được xem xét hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” dự kiến diễn ra từ ngày 22/1 đến 3/2/2027 tại 9 điểm. “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2027” dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 25/1 tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố, kết hợp hỗ trợ mua sắm, bán hàng thiết yếu giá ưu đãi và tổ chức gian hàng không đồng.

Thành phố còn dự kiến hỗ trợ 7.500 vé một chiều đưa người lao động về quê đón Tết, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người tham gia được hỗ trợ thêm tiền ăn dọc đường và một phần quà theo phương án được phê duyệt. Các đơn vị phải rà soát danh sách, lựa chọn hình thức phù hợp và tránh trùng hỗ trợ. Đối với người ở lại, công đoàn tổ chức “Tết không xa nhà”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn” với mức dự kiến 70.000 đồng/suất. Các đơn vị chú trọng chăm lo người phải trực, làm việc trong dịp Tết và hỗ trợ người lao động trở lại làm việc thuận lợi sau kỳ nghỉ.